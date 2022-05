Gossip TV

Nel corso dell'ultimo appuntamento con la Pupa e il Secchione Show, c'è stato l'ennesimo e accesissimo scontro tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini contro Soleil Sorge: “Maleducata e gradassa”

Dopo l'esibizione del fratello dell'ex tronista Luca (quest'ultimo, noto ex della Sorge), con la Pupa Mila Suarez, Soleil, in qualità di opinionista, ha rifilato zero alla coppia motivando anche il suo voto con queste parole:

"Io ho dato uno zero e posso spiegarlo. Loro pensavano fossi di parte e invece sono stata gentile e ho dato loro dei consigli per migliorarsi. A me ha toccato molto la storia di Mila, che non ha potuto studiare, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi e piangersi addosso. Lei non si è impegnata a migliorare e diventare meno pupa e più secchiona. Inoltre la loro esibizione non mi è piaciuta“.

L'ex gieffina è stata sempre particolarmente severa nei giudizi nei confronti della coppia e anche nel corso dell'ultima puntata non si è affatto smentita. Gianmarco, poco dopo il voto, ha quindi replicato in maniera piccata:

"Hai sempre dato voti bassissimi a noi due. Guarda io lo so che ti senti forte e vuoi fare la gradassa danzo zero alle esibizioni. Adesso ti giri anche dandomi le spalle come la maleducata che sei. Vabbè ci sono abituato dai. Lo so che alla fine l’unica cosa che puoi fare è girarti e fare la maleducata. Evidentemente sei abituata in questa maniera. Davanti ad una performance puoi dare qualsiasi voto, ma nessuno si merita uno zero e lo sai".

Anche dopo essere stati eliminati Gianmarco e Mila hanno continuato a criticare Soleil. Ecco le loro parole riportate da Biccy:

“Siamo in protesta contro le ingiustizie. Qui abbiamo una persona che personifica in pieno l’ingiustizia. A me piace la meritocrazia e le cose giuste. Lei non riesce a dare i voti in maniera oggettiva. Per cose sue personali vota zero e quindi sbaglia in partenza. Dici che non ti comprendo, forse non sono alla tua altezza? […] Sei una grande maleducata e dare gli zero è tutto quello che puoi fare basta“.