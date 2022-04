La Pupa e il Secchione: Elena Morali insultata, la reazione spiazza

Gossip TV

Mentre Elena Morali viene presa di mira a La Pupa e il Secchione, Luigi Favoloso commenta il bacio con Aristide Malnati.

Dopo l’addio di Flavia Vento, che ha lasciato La Pupa e il Secchione Show in fretta e furia, Elena Morali è entrata a far parte del cast del programma condotto da Barbara D’Urso, ovvero lo stesso format che l’ha lanciata sul piccolo schermo. Derisa da alcune pupe, che hanno parlato malissimo dei suoi ritocchini estetici, Elena si è difesa con estrema eleganza mentre la sua dolce metà, Luigi Favoloso, ha messo a tacere le polemiche sui social.

La Pupa e il Secchione Show, Elena Morali da applausi!

Nel cast de La Pupa e il Secchione Show è approdata Elena Morali, che ha sostituito Flavia Vento dopo che quest’ultima ha deciso di lasciare il programma tenendo fede alla lunga tradizione che la vede fuggire a gambe levate dei reality show, a cui lei stessa ha accettato di prendere parte. Elena fu lanciata nel mondo del piccolo schermo proprio da questo format dodici anni fa, vestendo i panni della pupa e conquistando il pubblico di Mediaset. Da allora, Morali è molto cambiata a livello estetico e non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia per cancellare qualche difetto e vedersi più bella allo specchio. I ritocchi a cui Elena si è sottoposta sono diversi e, ricordando la pupa agli esordi della sua carriera televisiva, alcune colleghe hanno commentato con malignità l’aspetto fisico di Morali. Lei, senza scomporsi più di tanto per quelle cattiverie, ha replicato con vera e propria eleganze, trovando l’appoggio dei telespettatori.

“Che dire? Io non faccio male a nessuno, sono i miei soldi, se pago per ritoccarmi non credo ci sia niente di male. Devo piacere a me”

La Pupa e il Secchione Show, Luigi Favoloso difende Elena Morali

Nel frattempo, in puntata, Elena ha scambiato un giocoso bacio con Aristide Malnati ovvero il suo secchione, mentre Alex Belli ha sbottato contro Dayane Mello. Si mormora che la partecipazione di Morali a La Pupa e il Secchione Show non sia stata vista di buon occhio dal compagno Luigi Favoloso, che avrebbe preferito vederla lontano dallo studio della D’Urso. Così, i fan hanno assediato Favolo di domande, chiedendogli se fosse geloso della complicità nascente tra Elena e Aristide, dato che lui rientrata molto più nei canoni della pupa se si considerano i suoi storici ex.

“Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi. Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io - riporta Biccy - Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare. Se poi proprio Aristide non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”.