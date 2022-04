La Pupa e il Secchione, Denis Dosio fa faville: Tutto sul pupo

Gossip TV

La Pupa e il Secchione Show: Ecco chi è Denis Dosio

Denis Dosio nasce a Forlì, in Emilia Romagna, sotto il segno dei Pesci, il 12 marzo del 2001; ha quindi 21 anni. Ha origini brasiliane, dato che i suoi genitori provengono proprio dal Brasile. Denis ha un fratello, Manuel, che è più grande di lui di un anno, e al quale è particolarmente affezionato. Studia Ragioneria all'Istituto Carlo Matteucci della sua città natale, anche se il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Dosio, prima di apparire in televisione, diventa famoso sul web: inizia aprendo un suo canale YouTube, dove posta video in cui di diletta a raccontare aneddoti che riguardano la sua vita di tutti i giorni. Grazie alla sua bellezza, alla sua originalità e alla sua solarità, ma anche grazie alla sua amicizia con uno dei protagonisti de Il Collegio, Luca Vitozzi, ben presto vede crescere la sua popolarità sui social.

Oltre ad essere iscritto su YouTube, Denis ha un profilo Instagram ed uno su OnlyFans. Proprio su quest'ultima piattaforma digitale carica un video in cui inserisce delle patatine fritte tra le natiche che gli fa guadagnare innumerevoli follower e soldi in poche ore.

Spesso Dosio viene ospitato nei salotti dei programmi di Barbara d'Urso. Quest'anno, è proprio la conduttrice napoletana a sceglierlo per entrare a far parte del cast dell'edizione in corso de La Pupa e il Secchione Show, dove lui veste i panni di uno dei Pupi. Attualmente, Denis non dovrebbe essere fidanzato; in passato, ha avuto una love story con Asia Busciantella, ex allieva de Il Collegio. Tuttavia, all'interno della suddetta trasmissione a cui sta partecipando, sono due le pupe che se lo contendono: Emy e Nicole.