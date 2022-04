La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso elogiata da un ex gieffino, che ci va giù pensate con Alfonso Signorini

Gossip TV

Dopo l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Biagio D’Anelli mette a paragone Barbara d’Urso e Alfonso Signorini.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, durante la quale Barbara d’Urso ha comunicato a Paola Caruso la squalifica ufficiale, Biagio D’Anelli tesse le lodi della presentatrice, lanciando frecciatine ad Alfonso Signorini, presentatore del Grande Fratello Vip.

Barbara d’Urso Vs Alfonso Signorini

Barbara d’Urso si è lanciata in una nuova avventura, al timone de La Pupa e il Secchione Show, stravolgendo lo storico format e donandogli un aspetto molto più simile a quello di un vero e proprio reality show. Nel corso dell’ultima puntata, Barbara ha annunciato a Paola Caruso la squalifica immediata, seguita agli atti violenti della pupa nei confronti della rivale Mila Suarez. La presentatrice partenopea è apparsa particolarmente furiosa per l’accaduto e ha ripreso molto duramente Paola in diretta tv, prima di comunicarle la decisione della produzione.

Biagio D’Anelli ha commentato molto positivamente l’atteggiamento di Barbara. Nel suo elogio, l’ex gieffino tira in ballo neppure troppo velatamente Alfonso Signorini che, al contrario della d’Urso, ha mostrato più volte clemenza verso i concorrenti anche nelle situazione scomode che hanno creato forte dissenso nei fan del Grande Fratello Vip.

“Adoro Barbara nelle vesti di Barbie caz****one, quello che ci vuole quando ci sono concorrenti che fanno come vogliono… Lei ha agito bene, a differenza di altri conduttori che invece fanno gli indifferenti, a buon intenditore”.

Lo sfogo di Biagio su Instagram ha sollevato una marea di polemiche, soprattutto dopo l’ultima stagione del Gf Vip che è stata fortemente criticata proprio per la totale assenza di provvedimenti disciplinari verso i concorrenti. In questo modo, Biagio ha messo l’accento sull’operato positivo della d’Urso, suscitando il plauso di coloro che da anni vorrebbero vederla tornare al timone del reality show di Canale5 in versione Nip, puntualmente cancellata per dare spazio a quella Vip di Signorini.