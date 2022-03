La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso conferma: ''Gianmarco Onestini nel cast''

Gossip TV

Barbara D’Urso è pronta per il debutto de La Pupa e il Secchione che vedrà anche Gianmarco Onestini nel cast.

Debutta il 15 marzo 2022 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, con un format stravolto e ideato dagli autori insieme alla presentatrice Barbara D’Urso, che ha voluto rendere il noto programma molto più simile ad un vero e proprio reality show. La presentatrice partenopea ha fatto qualche anticipazione, svelando che nel cast ci sarà anche Gianmarco Onestini, nelle vesti di secchione.

La Pupa e il Secchione: Gianmarco Onestini nel cast!

Barbara D’Urso è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, al timone de La Pupa e il Secchione. Il programma è stato completamente rinnovato, strizzando l’occhio all’amo format del reality show, e vedrà Antonella Elia e Federico Fashion Style come giudici, mentre si attende ancora la conferma della presenza di Soleil Sorge, eliminata dal Grande Fratello Vip e corteggiata dalla D’Urso.

Dopo aver svelato che nel cast ci sarà “un figlio di”, la presentatrice si è detta felice per questa nuova esperienza. “È l’ennesima sfida voluta dal nostro editore, Pier Silvio Berlusconi, che vuole che Italia 1 brilli sempre più e mi ha affidato questo compito arduo, ma meraviglioso, di rivisitare una trasmissione storica come La Pupa e il Secchione e farla diventare un incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”, ha ammesso Barbara a Tv Sorrisi e Canzoni.

La Pupa e il Secchione, come detto in precedenza, cambia look e D’Urso rivela: “Sarà improntato sul reality, ma anche sullo show, ci saranno lo studio e il pubblico. Le dinamiche fra i due mondi, “pupe” e “secchioni” e viceversa, avverranno dentro la villa, ma anche all’esterno. Sarà una cosa nuova e intrigante”. Parlando del cast, invece, D’Urso anticipa la presenza di Gianmarco Onestini : "Gianmarco Onestini è davvero un bel ragazzo, ha partecipato al Grande Fratello 16, che conducevo io e poi a vari reality in Spagna e ora sta per laurearsi in Giurisprudenza. Lui è tra i Secchioni”. Cosa ne pensate?