La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso dà un’anticipazione shock: ''Ci sarà il figlio di…''

Ospite da Verissimo, Barbara D’Urso dà un’anticipazione clamorosa su La Pupa e il Secchione.

Ospite dello studio di Verissimo, Barbara D’Urso ha parlato della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La presentatrice ha ammesso di aver stravolto il format del programma, trasformandolo in un reality, dando poi un’anticipazione clamorosa su uno dei protagonisti.

La Pupa e il Secchione, parla Barbara D’Urso: “Soleil Sorge? Spero accetti”

Barbara D’Urso è pronta a lanciarsi nella nuova avventura televisiva del momento, come presentatrice de La Pupa e il Secchione. La partenopea ha raccontato le sue sensazioni a Silvia Toffanin, ospite dello studio di Verissimo, rivelando: “Vivo questa sfida nuova come una delle tante sfide che ho affrontato. Con entusiasmo e con felicità. Perché ogni sfida porta poi un risultato che speriamo sarà positivo […] Sono divisoria, o mi amano o non mi amano. Vuol dire che lascio il segno. Provoco comunque un sentimento”.

Parlando del programma, che andrà in onda su Canale5, Barbara racconta di aver preso delle decisioni ben delineate per il nuovo format, che vedrà protagonista anche Flavia Vento. “Abbiamo preso il formato originale e l’ho, insieme agli autori, riscritto. Ora è diventato un reality. C’è uno studio, c’è un pubblico, ci saranno delle dinamiche che avverranno. Come sai c’è Flavia Vento e tre giurati […] Il terzo giurato è segreto, non sappiamo se accetterà. Soleil è chiusa dentro la casa, se anche la desiderassi come potrei dirglielo? Se esce prima glielo chiedo, se arriva in finale.. la chiamo alle 2 di notte? […] Abbiamo alcuni nomi noti e altri no nel cast. Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa. Scopriremo tutto durante la prima puntata”, ha ammesso D’Urso, facendo un’anticipazione clamorosa sul cast.