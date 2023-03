L'Isola dei Famosi, Alvin pubblica gli screen delle chat con Ilary Blasi e minaccia: "Arriveranno anche i vocali..."

Gossip TV

A seguito dei numerosi rumors sulla fine della loro amicizia, Alvin ha pubblicato su Instagram gli screen delle chat con Ilary Blasi e sembra che si spingerà a pubblicare anche i vocali...Vediamo insieme cosa sta succedendo.

La prossima edizione de L'Isola dei Famosi si prospetta più infuocata che mai, viste le premesse. E, no, non parliamo del cast di naufraghi o del caldo che soffriranno in Honduras, ma delle diatribe che si stanno susseguendo dietro le quinte, in particolare tra la conduttrice del reality di Canale 5, Ilary Blasi, e l'ex inviato e anche suo amico a quanto sembra, Alvin.

L'Isola dei Famosi, Alvin pubblica le chat con Ilary Blasi, cosa sta succedendo?

A causa delle divergenze con la conduttrice, Alvin non tornerà per la prossima edizione e si vocifera che il nuovo inviato sarà Filippo Bisciglia. Ma la vera notizia è che tra i due ex amici la situazione si sta facendo davvero complessa, visto che Alvin ha postato sul suo profilo Instagram gli screen di una conversazione con la conduttrice. Non è possibile leggere i messaggi, poiché si tratta di vocali, ma a peggiorare la questione è stato l'ex inviato che ha minacciato di pubblicare anche gli audio stessi!

A commento degli screen, infatti, Alvin ha scritto:

"Sono a tanto così dal pubblicare l'audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca."

Dopo la frase c'erano diversi hashtag, come #delusione, #masipuò, #adessobasta, #dopotutto. Eppure, molti fan hanno pensato che si tratti in realtà di uno scherzo ben orchestrato, dato che già in passato molti hanno dubitato della loro amicizia e quindi i due diretti interessati hanno pensato bene di scherzarci su.

