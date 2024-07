L'ex corteggiatrice Tara Gabrieletto: "Il mio ragazzo ha sostenuto i provini per Uomini e Donne mentre stavamo insieme"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Tara Gabrieletto ha aggiornato i fan sulla sua vita sentimentale, svelando un inaspettato retroscena sull'ultimo ragazzo che ha frequentato.

Tara Gabrieletto è stata un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Tara è uscita al fianco dell'ex tronista Cristian Gallella. La loro relazione, tuttavia, alquanto travagliata, è naufragata già da qualche tempo. Così, i fan che la seguono sui social, hanno chiesto all'ex protagonista del trono classico se avesse incontrato un nuovo amore. Purtroppo, sembra che Tara continui a non essere molto fortunata in amore, vista la vicenda in cui è stata coinvolta.

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto svela che il suo ultimo ragazzo ha partecipato ai provini del dating show mentre erano insieme

Molto riservata sulla sua vita privata, Tara Gabrieletto non ha mai mostrato molto delle sue relazioni sentimentali. Tuttavia, alcuni fan avevano notato qualcosa di diverso in lei e le avevano chiesto se stesse frequentando qualcuno o avesse trovato l'amore dopo Cristian Gallella. L'ex corteggiatrice ha risposto che in effetti c'era un nuovo amore nella sua vita, ma che questa relazione era già naufragata, a causa del comportamento assurdo del fidanzato in questione.

A quanto pare il ragazzo che Tara frequentava ha ammesso, durante una cena, di aver preso parte ai provini di Uomini e Donne e non in un tempo lontano...ma solo qualche giorno prima! L'ex corteggiatrice ha raccontato la vicenda ai followers su Instagram, pubblicando un lungo sfogo. Tara ha raccontato di aver deciso di parlare perché non ha più intenzione di scusare il comportamento sbagliato degli altri a discapito di sé stessa e che se ci si comporta in maniera irrispettosa, allora, è giusto che se ne paghino le conseguenze:

"Racconto questa storia perché la scusa del “comportati come una signora” mi ha un po’ stancato perché ad oggi penso che se ti comporti male ti devi assumere anche le conseguenze, a prescindere da qualche situazione sia. Se ti comporti male ti prendi anche la mer*a che ne consegue. Quindi ci leviamo la corona e diciamo quello che dobbiamo dire, poi ci rimettiamo la corona."

Tara ha rivelato di aver frequentato questa persona per due mesi e mezzo e che hanno anche pensato di andare a convivere. Si parlava di futuro insieme e di costruire qualcosa di importante, prosegue l'ex corteggiatrice:

"Sì, per chi mi chiedeva se ero fidanzata, ho risposto tra le righe. Sono due mesi e mezzo che questa persona sta sempre a casa mia fissa, ovviamente si litiga come tutte le coppie normali perché non siamo santi, ma discussioni normalissime. Nel mentre che stava sempre a casa mia, nel mio letto, viviamo come una coppia ma non solo in casa anche fuori, a cena fuori per mano, con altre coppie, foto, video e messaggi, ho veramente tutto…"

Tuttavia, prosegue poi Tara, durante una cena, è emersa una sconvolgente verità che l'ha lasciata senza parole e l'ha portata a chiudere la relazione con quest'uomo.

Uomini e Donne, Tara Gabrielletto si sfoga sui social: "Ognuno può fare ciò che vuole, ma bisogna..."

Mentre era a cena con il suo (oramai ex) fidanzato, quest'ultimo svela a Tara di aver deciso di partecipare ai provini di Uomini e Donne e che uno degli ultimi a cui ha preso parte si è tenuto lo scorso lunedì. L'ex corteggiatrice ha ammesso di non aver saputo cosa rispondere e nel suo sfogo su Instagram ha dichiarato che non si è trattato solo di un caso isolato, perché il suo fidanzato aveva già preso parte a diversi provini per il dating show e sembrava quasi volerla coinvolgere nella possibilità di partecipare, in modo da uscire insieme dalla trasmissione.

L'evidente disonestà a cui ha assistito ha spinto Tara a chiudere con il suo ragazzo e a raccontare tutto sui social.

"Ognuno può fare ciò che vuole ma deve avere la decenza di non prendersi gioco di un’altra persona, almeno dirlo prima, non al terzo, quarto provino. Senza pensare a qualche piano “così tu poi scendi, io scelgo te”, no. La mia vita è normalissima, quello fa parte del mio passato e non faccio giochetti, non sono più una bambina, sono una donna. Quindi non mi sta bene."

Inizialmente, Tara ammette anche di aver pensato a uno scherzo, ma quando si è resa conto che era tutto vero, ha preso una decisione: si è allontanata con il taxi, lasciando il ragazzo nel ristorante in cui stavano cenando, dopo aver pagato la sua parte. Ciò che l'ha delusa maggiormente è stato che il suo ex si è preoccupato solo di mantenere il segreto, temendo che se fosse stato scoperto, allora, la sua partecipazione a Uomini e Donne sarebbe saltata:

"All’inizio pensavo fosse uno scherzo, poi ho capito che era vero. Quindi io da gran signora mi sono alzata dal tavolo, ho pagato e me ne sono andata con il taxi. E la preoccupazione sue era di non dirla a nessuno sta cosa perché altrimenti la sua partecipazione salta. Quindi la sua preoccupazione non era quella di aver preso in giro tutti. Adesso deve pararsi il cu*o, peccato che ho tutti i messaggi!

Stanca di questo comportamento, Tara ha concluso dicendo che questo comportamento è inaccettabile e che ha deciso di raccontare tutto sui social perché vuole che, anche se non dirà apertamente il suo nome, questa persona venga sbugiardata e rivelata per ciò che è davvero:

"Dire queste cose mi fa star bene? Sì, sono sincera. Spero chi di dovere vedrà queste storie. Uno schifo così non pensavo esistesse, lui pensa di andare lì e fare i milioni. Più di quello poteva fare un provino per fare l’attore. Poi a voglia a portare fiori, chiedere scusa, fare pianti con i miei amici, trovarlo fuori casa, veramente una grandissima delusione ma va bene così. Si cade e ci si rialza quindi questo è quanto. Chiudo questo capitolo poco carino della mia vita, andiamo avanti con il sorriso"

