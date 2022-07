L'ex ballerino di Amici, Alessio La Padula, messo in causa sull'affaire Totti-Blasi, replica e attacca

Gossip TV

Il giovane ballerino, tra gli ex allievi di Amici, il cui nome è stato accostato a quello della conduttrice romana, è intervenuto suoi social con parole inequivocabili.

Coinvolto, suo malgrado nell'affaire sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il giovane ballerino campano, ex allevio, di Amici, Alessio La Padula, ha deciso di replicare suoi social con un messaggio eloquente.

Negli giorni scorsi, oltre all'attore Luca Marinelli, i social e i media hanno accostato il nome di Ilary Blasi anche a quello del ballerino Alessio Lapadula con cui, secondo l'attento popolo del web, ci sarebbero stati diversi commenti e like reciproci con la conduttrice romana.

Il ballerino ha replicato con una Ig Stories su Instagram senza fare riferimenti precisi ma con un eloquente immagine e risposta:

"Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue".

Tra le varie indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni sulla separazione tra Ilary e Totti, sono arrivate anche diverse smentite sui presunti messaggi che avrebbero inviato Spinalbese alla conduttrice.

Nonostante sia la fine del suo matrimonio con Totti sia al centro nel vortice mediatico da giorni, Ilary ha postato diverse foto del suo viaggio in Tanzania meta che ha raggiunto ieri. Le immagini la ritraggono in un safari a bordo di una jeep, tra zebre e giraffe in compagnia dei suoi figli e, poco dopo a bordo vasca in cui è apparsa di spalle in completo relax. Nei confronti della conduttrice romana, è intervenuta anche Sonia Bruganelli che ha criticato i vari gossip sui tradimenti che nelle ultime ore sono state attribuiti alla Blasi.