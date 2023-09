L'esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e il saluto a Barbara D'Urso: il video

Al via oggi la sedicesima edizione di Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino che in diretta ha salutato e ringraziato Barbara D'Urso. Ecco le parole della giornalista nel suo debutto a Canale 5:

Infine la Merlino ha ringraziato e salutato Barbara D'Urso:

Proprio sul nuovo studio e sul nuovo orario di Pomeriggio 5, la conduttrice campana su Instagram ha voluto sottolineare alcuni aspetti:

"Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio5, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto! #Colcuore"