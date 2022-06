Khaby Lame: Chi è l'influencer italiano che ha superato Chiara Ferragni

Gossip TV

Conosciamo meglio il TikToker ed influencer con quasi 80 milioni di follower su Instagram e 34 milioni su TikTok, Khaby Lame!

Scopriamo qualcosa in più su Khaby, il TikToker di origini senegalesi che è il secondo più seguito al mondo.

Khaby Lame: Ecco chi è il secondo TikToker più seguito al mondo

Khabane Lame, meglio conosciuto come Khaby, nasce a Dakar, in Senegal, sotto il segno dei Pesci, il 9 marzo del 2000; ha quindi 22 anni. Ha appena un anno quando diventa residente in Italia; tuttavia, non ha il passaporto e continua ad avere la cittadinanza senegalese. Lame si trasferisce con la famiglia nel nostro Paese, più precisamente in un complesso di edilizia popolare a Chivasso, in Piemonte. A Torino, invece, lavorerà come operatore di macchine CNC, ma verrà licenziato nel 2020, con l'avvento della pandemia.

In quarantena, Khaby, ormai disoccupato, comincia a pubblicare dei filmati su TikTok in cui balla e guarda videogiochi. In seguito, i suoi video sono divenuti di genere comico video-reaction muto: senza dire una parola, ma semplicemente facendo un gesto con le mani, mira a dimostrare che, uno stesso "lifa hack" può essere svolto con minore difficoltà rispetto a quella impiegata da terzi.

Nell'aprile del 2021, Lame supera in follower Gianluca Vacchi, divenendo il TikToker italiano più seguito, mentre nel luglio dello stesso anno supera Addison Rae, divenendo il secondo TikToker più seguito al mondo dopo Charli D'Amelio. Spodesta addirittura Chiara Ferragni, la quale ha 27,1 milioni di seguaci su Instagram, mentre lui ne ha ben 77,7 milioni. Sempre nel 2021, Khaby è il co-protagonista per l'annuncio della Juventus, insieme a Manuel Locatelli, ed in più partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia.

Vive a Milano, con il suo agente. Il suo patrimonio netto stimato è compreso tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari. Nel 2022, inoltre, Lame firma una partnership pluriennale con Hugo Boss, apparendo nella campagna #BeYourOwnBoss. Nello stesso periodo, diventa il protagonista del fumetto Super Easy, scritto da Giulio D'Antona e disegnato da Pietro B. Zemelo. Nel 2022 Khaby vince persino il premio "La Moda Veste la Pace", riconoscimento che l'organizzazione African Fashion Gate conferisce presso il Parlamento europeo tutti gli anni. Presto, uscirà in libreria Il diario di Khaby, a cui quest'ultimo ha prestato la sua immagine.