Katy Perry premia Orlando Bloom con sesso orale... se lava i piatti e sbriga faccende domestiche: "Non mi serve la Ferrari"

Coppia ormai da anni, una figlia, la cantante Katy Perry e l'attore Orlando Bloom vanno molto d'accordo. In un podcast la come sempre strabordante artista ha spiegato come funziona la loro vita di coppia. E quello che lei apprezza davvero in un uomo.

Stanno insieme dal 2016, hanno una figlia nata nello stesso anno (Daisy Dove) e tra di loro a quanto pare va alla grande: la cantante Katy Perry ha come al solito abbracciato la provocazione, spiegando al podcast Call Her Daddy come la vita col compagno attore Orlando Bloom funzioni. La questione è molto semplice: vuole sesso? Allora collabori nel mandare avanti la casa! Per quanto ci sembri un po' difficile che una coppia di vip abbia di persona così tanto da fare in casa, i dettagli dei "premi" di Katy a Orlando hanno fatto il giro del mondo, perché sono un po' piccanti.

Sesso orale se lava i piatti: Katy Perry sa come farsi aiutare in casa da Orlando Bloom

Lei è Katy Perry, classe 1984, cantante nota per i video divertiti e sopra le righe. Lui è Orlando Bloom, classe 1977, lanciato nella stardom grazie alla trilogia dei Pirati dei Caraibi, recentemente in Gran Turismo e in The Cut, dov'è un pugile. I due sono una coppia dal 2016, a quanto sembra molto stabile. Parlando del suo rapporto con gli uomini, ricordando i suoi passati partner, Katy ha detto: "Non sono più attratta dai narcisisti o da quelli che cambiano continuamente le carte in tavola." Evidentemente Orlando è diverso dal cantautore John Mayer o dall'altro attore Russell Brand, col quale peraltro Perry è stata sposata dal 2010 al 2012. La responsabile di hit come Firework e Last Friday Night ha dichiarato su quali principi fa funzionare la vita sessuale della coppia che ha formato con Orlando: "Se scendo al piano di sotto e trovo la cucina splendente con i piatti lavati, lui può star certo che lo ricompenserò con sesso orale: mica ho bisogno che mi regali una Ferrari, quella posso comprarmela da sola. Lava i piatti e riceverai sesso orale: è così facile!" Insomma, una collaborazione nella vita di tutti i giorni è più attraente dei metodi più retrivi di seduzione...

Il prossimo album di Katy Perry, 143, esce il 20 settembre, anche se i fan hanno già ascoltato i singoli Woman's World e Lifetimes.