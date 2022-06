Katia Ricciarelli rompe il silenzio “Tale e Quale Show e opinionista al Gf Vip? Perché ho detto no!”

Gossip TV

Dopo l’avventura alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli era contesa in più di un programma sul piccolo schermo.

Katia Ricciarelli rompe il silenzio “Tale e Quale e opinionista GF Vip? Perché ho detto no!”

La cantante lirica, era stata contattata da Carlo Conti che le ha proposto di partecipare come concorrente alla nuova edizione di Tale e Quale Show e da Alfonso Signorini che l'avrebbe vista volentieri nella nuova edizione del Gf Vip in veste di opinionista.

Progetti che però non andranno in porto per decisione della stessa Ricciarelli. Per ciò che concerne lo show di Rai1, la nota soprano, al settimanale Nuovo, ha dichiarato:

“Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”, ha dichiarato Katia.

Sul Gf Vip, l'ex moglie di Pippo Baudo ha precisato invece di non essere interessata, aggiungendo che il reality targato Mediaset è una parentesi ormai chiusa:

“Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo"

La soprano è tra i pochi ex gieffini che si è presa realmente una pausa dal piccolo schermo. Salvo infatti l'intervista di rito a Verissimo, la Ricciarelli è scomparsa dalla tv, intenta, probabilmente, a prendersi una pausa dopo la lunga avventura televisiva nella Casa del Grande Fratello Vip.