Gossip TV

Alfonso Signorini voleva Katia Ricciarelli come opinionista del Grande Fratello Vip 7: l'intervento di Tina Cipollari riaccende la faida tra le due donne.

Nelle scorse settimane, si è parlato spesso di Katia Ricciarelli, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, come probabile concorrente del noto programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show e in veste di opinionista nella settima edizione del Gf Vip.

Katia Ricciarelli dice no al Gf Vip 7: la sarcastica reazione di Tina Cipollari

Entrambe le notizie sono state smentite dalla diretta interessata. La nota soprano infatti, ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio, nella quale ha precisato che non sarà presente in nessuno dei due programmi, per motivi diversi:

"Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo. Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita."

La notizia è rimbalzata sui vari portali e pagine social tra cui Trashtvstellare. Nella pagina Instagram in questione, è arrivato il commento sarcastico della storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari:

"Meno male che non è interessata, spero non ci ripensi!", ha scritto la Cipollari dal suo profilo Instagram ufficiale.

Già nel corso della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, la cantante lirica aveva raccontato degli scontri con la Cipollari. Sembrerebbe infatti che fra le due non scorra buon sangue dai tempi in cui parteciparono insieme a Selfie - Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura nel 2017 in cui ebbero uno scontro accesissimo.