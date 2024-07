Karina Cascella su Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato: "Dove li trovano? Su Amazon?"

Gossip TV

L'ex opinionista televisiva, Karina Cascella, sempre molto attiva sui social, ha detto la sua sulle nuove frequentazioni di Belen Rodriguez e Melissa Satta, non mancando della sua consueta (e un po' pungente) ironia.

La Cascella su Belen Rodriguez e Melissa Satta: "Lei come Melissa Satta e come altre. Si lasciano, spariscono dai social 1/2 settimane e poi nuovo fidanzata"

Di recente i media delle cronache rose nostrane sono tornate a parlare dei nuovi compagni di Belen Rodriguez e di Melissa Satta. La showgirl argentina è stata paparazzata con il 34enne ingegnere Angelo Edoardo Galvano che, immortalato dal settimanale Chi con Belen in Sardegna ( e prima ancora a Disneyland Paris in occasione del compleanno di Santiago) sembra le abbia fatto ritrovare il sorriso e la passione come dimostrando le foto in cui viene testimoniata una grande intesa. Quando alla Satta, pare che dopo Matteo Berrettini oggi sia felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della famosa fabbrica d’armi ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Alla Cascella è stato appunto chiesto cosa pensasse di questa velocità con cui i Vip riescono a (ri)fidanzarsi e l'ex opinionista oggi ristoratrice, ha risposto, esprimendo un parere di molti:

"No ragazzi, io lo so che non dovrei rispondere a queste domande. So anche che non sono fatti miei, che non si giudicano le scelte altrui e bla bla bla. Però ditemi una cosa: c'è tra voi uno, e dico uno solo che ogni volta che vede le sue foto con il nuovo fidanzato non dice: "Ancoooora!". Ma poi dove li trovano? Su Amazon tipo. Lei come Melissa Satta e come altre. Si lasciano, spariscono dai social 1/2 settimane e poi Puf, nuovo fidanzato! E non fate le false dicendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole che tanto lo pensate tutti. Ma io dico, come fanno ad innamorarsi così velocemente? E poi sempre le stesse foto! Stessi posti, stesse pose. Ma cosa più assurda per me sono i figli che ogni volta conoscono un uomo diverso. L'unica cosa che mi chiedo sempre è perché coinvolgerli? Poi vabbè sono i figli loro e quindi sapranno loro. Ma non è il massimo, anzi...".

Parlando poi di chi ostenta la propria ricchezza sui social o chi si lamenta del lavoro da influencer, Karina ha parlato di Beatrice Valli che in una sua storia instagram si era fotografata sul letto con una mano sul viso e aveva scritto: "Mi devo preparare per un altro evento, avrei solo voglia di dormire anche solo 30 minuti".

"Sono stufa e dovreste esserlo anche voi di seguire certe persone. Più che altro perché non conosco vergogna. Tipo lei che scrive: "Devo prepararmi per evento...", un povera altro che stanchezza! Disperata perché vorrebbe invece dormire. II lavoro... cosa ad alcune sconosciuta.

Parlando poi della sua schiettezza, la 44enne campana ha dichiarato: