Karen Kokeshi: Chi è l'ex fidanzata di Fabio Rovazzi? Tutto sulla youtuber

Scopriamo qualcosa in più su Karen Kokeshi, l'ormai ex fidanzata di Fabio Rovazzi.

Conosciamo meglio Karen Kokeshi, la youtuber ed influencer dai capelli colorati!

Karen Kokeshi: Ecco chi è l'ex fidanzata di Fabio Rovanni

Karen Kokeshi, all’anagrafe Karen Rebecca Casiraghi, nasce a Verona, in Veneto, sotto il segno del Sagittario, il 4 dicembre del 1994; ha quindi 27 anni. Sin da bambina è affascinata dal mondo delle arti audiovisive, tanto che ben presto diventa brava a montare video e, nel 2009, apre un suo canale YouTube. Il successo, però, arriva più tardi, quando si specializza nel montaggio e nelle recensione delle sigarette elettroniche, il che le regala una certa popolarità.

Nel 2016 Karen si trasferisce e stabilizza a Roma, e si afferma ancora di più in quanto youtuber ed influencer. Nel 2017 partecipa alla "Svapo Battle", un reality show in cui più persone con la passione per la sigaretta elettronica devono "battersi", cercando di creare il liquido migliore per lo svapo. Fa parte dell'agenzia di Fedez, la NewTopia, la stessa che, all'epoca, lanciò Fabio Rovazzi.

Nel 2019 Karen si fidanza con il cantante e conduttore sopracitato. Prima di Rovazzi, la sua relazione amorosa più lunga era durata un anno. La coppia in questione, invece, resta unita per ben tre anni: soltanto qualche giorno fa, l'artista milanese ufficializza la rottura con un post su Instagram. La youtuber, poco dopo, pubblica sempre via social un lungo sfogo, in cui ammette di non essere mai stata a suo agio con se stessa.

Nel 2022 Karen pubblica il suo primo libro dal titolo Eva Sbagliata, un romanzo soltanto parzialmente autobiografico. Il suo canale YouTube conta circa 550mila iscritti, mentre il suo profilo Instagram conta ben 450mila follower. Amante di LOL, il videogioco League Of Legends, ciò che odia di più al mondo sono i ragni, tanto da definirsi aracnofobica. Si distingue anche e soprattutto per i suoi capelli colorati.