Isola dei Famosi, volano stracci tra due naufraghe e scoppia la lite durante la notte! [VIDEO]

All'Isola dei Famosi si accendono le tensioni tra i naufraghi e volano stracci tra due concorrenti del reality di Canale5. Ecco cosa è successo!

Proseguono le avventure dei naufraghi sull'Isola dei Famosi: il cast dei concorrenti rimasti, infatti, continua ad affrontare le sfide e le privazioni del reality di Canale5, provando a trovare un equilibrio nelle dinamiche di gruppo. Tuttavia, spesso, gli animi si accendono ed è quello che è successo quando, nella notte, è scoppiata la lite tra due naufraghe e sono volati stracci.

Isola dei Famosi, volano stracci tra due naufraghe e nella notte è lite: "Non scassate la m******" [VIDEO]

In un video mostrato nel daytime, durante la notte, tra Alvina Verecondi Scortecci e Rosanna Lodi si è accesa la lite. La causa è stata svelata nel corso del filmato, condiviso sui profili social del reality condotto da Vladimir Luxuria. Al calare della notte, Rosanna e Matilde Brandi hanno deciso di cacciare i granchi, visto che la pesca non aveva dato abbastanza pescato.

Essendo notte, le due cacciatrici improvvisate hanno deciso di usare la lanterna che si trovava all'interno della tenda per fare luce e attirare così i granchi. Ma la sua iniziativa non è stata apprezzata dalla contessa Alvina, che ha sbottato in maniera molto poco signorile:

"No, ragazze, dai, non mi scassate la m******!"

Rosanna non ha apprezzato molto questo commento e ha sbottato durante un confessionale: "Questa è l'eleganza della contessa, ci sono modi e modi di dire le cose, tu una cosa del genere non me la dici".

Isola dei Famosi, Alvina e Rosanna ai ferri corti: il confronto tra le due naufraghe!

Infastidita dal commento poco elegante della contessa, Rosanna Lodi l'ha affrontata per chiarire il malinteso. Alvina Verecondi Scortecci ha però subito chiarito che non voleva in alcun modo offenderla e che è stata un'espressione detta tanto per, ma senza alcuna malizia:

"Se l'hai inteso in senso cattivo, ti chiedo scusa perché il senso non era quello, non era proprio così. Era proprio una parola messa là così!"

Per Rosanna Lodi, tuttavia, queste scuse non sono state sufficienti e ritenendo che la scusa dello scherzo non reggeva poi molto per lei. Inoltre, ha chiarito ancora Lodi, la loro era un'iniziativa a favore del gruppo, non certo qualcosa che volevano fare per tornaconto personale:

"Stamattina è venuta lì, ci siamo parlate, però sai venirti a dire scusa il giorno dopo dicendo che lei voleva scherzare, non è uno scherzo perché noi stiamo facendo una cosa per il gruppo. Comunque noi stavamo facendo una cosa per tutti e quella parola è stata messa male nel momento sbagliato. Con quella frase lì a me mi ha fatto proprio scendere la catena del tutto e, quindi, Alvina, anche tu, bocciata"

