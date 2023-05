Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si racconta e svela un dolce aneddoto su Maurizio Costanzo

Gossip TV

Valdimir Luxuria, opinionista all'Isola dei Famosi, si è raccontata in un'intervista, svelando anche un aneddoto sul compianto Maurizio Costanzo. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Vladimir Luxuria è una delle opinioniste de L'Isola dei Famosi, insieme a Enrico Papi e durante un'intervista a Tele Sette ha svelato alcuni retroscena sul suo passato e ha raccontato un aneddoto su Maurizio Costanzo.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria su Costanzo: "Mi ha trattato come una figlia"

Intervista, Luxuria ha svelato che spesso, in passato, non sempre la sua persona è stata accettata e capita; molti non hanno voluto andare oltre la sua esteriorità e provare a conoscere il suo vero io:

"Non sempre sono stata capita. Chi è voluto andare oltre il mio pregiudizio ha scoperto la mia vera essenza. Poi ci sono quelli che si sono fermati alla superficie, pazienza."

E, tra coloro che hanno dimostrato di poter andare oltre la semplice esteriorità c'è stato anche Maurizio Costanzo: il giornalista, scomparso il 24 febbraio, è stata una delle poche persone che, nel mondo dello spettacolo, hanno accolto e aiutato Vladimir Luxuria:

"Maurizio mi ha capita subito, una persona meravigliosa che non mi ha mai giudicato e mi ha sempre voluto bene. Mi ha accolta come una figlia."

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi