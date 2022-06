Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria lo ammette prima della Finale: Ilary Blasi non ci può credere!

Gossip TV

Vladimir Luxuria, opinionista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, racconta alcuni dettagli intimi della sua vita privata.

Mancano pochissime ore alla messa in onda della Finale della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Prima di concludere la sua esperienza come opinionista, per altro apprezzatissima dal pubblico di Canale 5, Vladimir Luxuria si è raccontata e ha svelato qualcosa della sua vita intima, mostrando nuovamente la sua grande sincerità.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria lo confessa: “La mia gioia più grande…”

Vladimir Luxuria ha conquistato il pubblico di Canale 5 indossando i panni di opinionista de L’Isola dei Famosi, e una serie notevole di look stravaganti che hanno divertito i fan del reality show condotto da Ilary Blasi. La chimica che si è creata tra la presentatrice romana, Vladimir e Nicola Savino, presto su Tv8 con un nuovo programma, ha incantato tutti ed è stata uno degli ingredienti di successo di questa sedicesima edizione del reality show ambientato in Honduras. L’esperienza volge al termine dato che mancano pochissime ore alla messa in onda della Finale, che decreterà il vincitore assoluto dell’edizione più lunga di sempre. Prima della diretta, Vladimir si è raccontata a Chi, svelando la sua gioia più grande.

“Lo sguardo dei miei genitori quando mi sono laureata con 110 e lode. A seguire c’è Giulia, mia nipote. Quando qualche compagno di scuola le dice che Vladimir Luxuria, in realtà, è un uomo, lei risponde: “Resta comunque mia zia””.

Luxuria si è lasciata andare a commenti piccanti sulla sua vita intima, ammettendo di aver avuto un incontro focoso con due fratelli gemelli, e raccontando poi di ripensare con dispiacere alla famosa prima volta, che non è stata certamente all’altezza delle sue aspettative. L'opinionista, inoltre, ha ammesso di aver riservato un ruolo meno rilevante all'attrazione fisica, dando molta più importanza alle sensazioni di testa. Ilary, Luxuria, Savino ci accompagneranno durante questa Finale ricca di colpi di scena, tra ultime prove di resistenza e televoti flash per decretare il vincitore de L’Isola dei Famosi.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.