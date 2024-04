Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria debutta come conduttrice ma sui suoi look spunta un retroscena!

Gossip TV

Vladimir Luxuria debutterà questa sera come conduttrice de L'Isola dei Famosi e sui look della conduttrice spunta un retroscena assurdo!

Questa sera, lunedì 8 aprile, su Canale5, prenderà avvio la nuova edizione de L'Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria debutterà ufficialmente come conduttrice del reality, aggiungendosi alla lunga lista di padrone di casa del programma. Prima di lei avevano ricoperto questo ruolo Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e Ilary Blasi, di cui è stata opinionista.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria debutta come conduttrice, ma sui suoi look si abbatterà la "censura" dei vertici Mediaset?

A Verissimo, sabato 6 aprile, Vladimir Luxuria ha rivelato i retroscena del conferimento del suo incarico come conduttrice de L'Isola dei Famosi, ammettendo di aver pensato che si trattasse di uno scherzo ben congeniato. Tuttavia, quando era diventato chiaro che era tutto vero e non si trattava di uno scherzo, l'emozione aveva preso il sopravvento e Luxuria aveva provato gioia e paura insieme per questo nuovo incarico. Prima di diventare conduttrice, infatti, Luxuria ha preso parte alla trasmissione come concorrente, vincendola nel 2008, per poi diventare inviata e opinionista del reality.

Perciò, ottenere anche la possibilità di condurre la nuova edizione de L'Isola dei Famosi per lei si è rivelato un grande sogno. A Silvia Toffanin, Luxuria ha raccontato di dover ringraziare Simona Ventura perché era stata lei a insistere affinché potesse partecipare nel 2008 come concorrente e da sempre ha creduto in lei e nelle sue potenzialità. Luxuria ha anche smentito le voci su Ilary Blasi e su come le avesse sottratto il ruolo di conduttrice:

"Ho parlato telefonicamente con tutte le conduttrici e Nicola Savino. Con Ilary abbiamo parlato e riso tanto a telefono, è molto contenta per me"

Tuttavia, sul debutto di Luxuria come conduttrice è spuntato un retroscena alquanto assurdo, riportato da Dagospia e che riguarderebbe i look sfoggiati dalla conduttrice durante le serate. Secondo il sito di informazione, infatti, i vertici Mediaset avrebbero imposto alla conduttrice dei look meno eccentrici e particolari, optando, al contrario per outfit più sobri:

"Ma come ti vesti?”, urlavano ai disperati di turno Enzo Miccio e Carla Gozzi. Una scena simile, a tratti surreale, si ripete dalle parti del Biscione. Questa sera prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. All’ex parlamentare è stato chiesto un look sobrio, niente eccessi. I suoi vestiti sono stati visionati e approvati dai vertici Mediaset."

In attesa di scoprire se davvero questo retroscena sia confermato, questa sera, su Canale5, Vladimir Luxuria, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e con Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata, daranno il via alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

