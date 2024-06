Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro i media: "Prima di scriverlo, pensateci bene"

Gossip TV

Nel corso dell'ultimo appuntamento con L'Isola dei Famosi, andato in onda ieri, domenica 2 giugno, Vladimir Luxuria si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei giornalisti.

La diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi sta per concludersi. La semifinale del reality è andata in onda ieri, domenica 3 giugno 2024, e al termine sono stati ufficializzati i cinque naufraghi finalisti che si contenderanno lo scettro

Isola 2024, Vladimir Luxuria: "Matilde Brandi non aveva alcun contratto a termine"

Nel corso dell'ultima puntata ci sono state molte sorprese: Iva Zanicchi è apparsa per supportare Samuel Peron, il fratello di Alvina è arrivato in Honduras per un aperitivo speciale e infine, Manila Nazzaro ha fatto una sorpresa a Matilde Brandi volando fino alla spiaggia dei naufraghi. Proprio in merito a questa sorpresa per Matilde, Vladimir Luxuria si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe. Manila che alla sua amica ha porato il boquet, si è sposata di recente con il ballerino Stefano Oradei, il 13 maggio scorso e la Brandi era tra le damigelle della sposa. Proprio in merito a questa notizia, prima della partenza in Honduras della showgirl romana, si era ipotizzato che ci fosse un accordo per il quale sarebbe stata presente il giorno delle nozze della Nazzaro. Questo non è stato possibile proprio per l'avventura della Brandi sull'Isola che ha detto addio al reality solo nel corso della puntata di ieri.

"Ti è mancata Matilde? Era stata invitata al tuo matrimonio" ha chiesto la conduttrice a Manila che ha replicato: "Sì, era la damigella d'onore È stata un tassello mancante ma sapevo che era qui e lo faceva per la sua dignità. Noi siamo state qui sempre. Ma in maniera simbolica ecco qui il bouquet".

"Lei ti aveva fatto una promessa?", ha chiesto Vladimir . "Sì, lei mi aveva fatto una promessa: 'non ci sarò al tuo matrimonio ma giuro che arriverò fino in fondo'", ha affermato la Nazzaro.

A quel punto Luxuria ha voluto puntualizzare:

"Io vorrei dire una cosa, fatemi togliere questo sassolino: molti giornalisti avevano detto che lei (Matilde, ndr) aveva un contratto con tempo a termine e che sarebbe andata via prima dall'Isola per venire al tuo matrimonio. Non è vero. "Lei è rimasta sull'Isola. Prima di scrivere certe cose, pensateci bene".

Le damigelle di Manila sono state le sue amiche storiche Milena Miconi, Angela Melillo e Veronica Maya, splendide nei loro abiti color lavanda e a sostituire la Brandi è stata Manuela Gustalli. L'incantevole cerimonia si è svolta a Villa Miani a Roma, in compagni di familiari, tanti amici tra cui anche tanti volti noti del piccolo schermo.

