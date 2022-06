Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria confessa: "Il podio doveva essere diverso"

Gossip TV

L'opinionista Vladimir Luxuria commenta il podio della finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis ha vinto la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi, seguito da Luca Daffrè e Carmen Di Pietro. A commentare il podio ci ha pensato l'opinionista Vladimir Luxuria che, durante la diretta, non è riuscita a nascondere il suo malcontento.

La confessione di Vladimir Luxuria sul posto de L'Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 27 giugno 2022, su Canale 5 è andata in onda la finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Ad avere la meglio è stato Nicolas Vaporidis che ha sbaragliato la concorrenza al televoto, ovvero Luca Daffrè e Carmen Di Pietro, ggiudicandosi il montepremi finale. Un podio che, però, ha fatto storcere il naso a molti telespettatori e non solo.

Vladimir Luxuria, infatti, non è riuscita a nascondere il suo malcontento in studio. L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha commentato il podio della sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi affermando: "Il podio sarebbe dovuto essere diverso". Secondo Vladimir, Edoardo Tavassi avrebbe meritato un posto in finalissima accanto a Carmen e Nicolas.

Il prolungamento de L'Isola dei Famosi ha completamente cambiato le carte in gioco. Le rinunce e i vari infortuni, infatti, hanno permesso a naufraghi entrati in corso o addirittura all'ultimo di guadagnarsi un posto in finale. È il caso, ad esempio, di Luca, ritrovatosi a giocarsi la vittoria insieme a Nicolas, uno dei veterani del programma.

