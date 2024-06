Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: "Ascolti non soddisfacenti, non lo nego"

Gossip TV

Vladimir Luxuria, ospite nel programma radiofonico Turchesando, ha commentato gli ascolti della recente edizione de L'Isola dei Famosi che l'ha vista per la prima volta al timone di un programma in prima serata. L'ex parlamentare ha anche replicato alle dichiarazioni velenose di Fabrizio Corona.

Isola 2024, Vladimir Luxuria: "Contenta del lavoro che ho fatto, ho imparato tantissimo"

L'ex parlamentare ha anche replicato alle dichiarazioni velenose di Fabrizio Corona che nel corso del podcast Gurulandia, ha attaccato duramente Luxuria affermando di non poter credere che "un uomo vestito da donna" potesse condurre una prima serata in televisione.

Luxuria, il giorno dopo alle dichiarazioni dell'ex re di paparazzi, aveva replicato sui social che non avrebbe mai potuto prendere lezioni di vita da Corona, e a Turchesando ha approfondito la questione dando il suo punto di vista in merito:

"Io sono sempre pronta ad accettare le critiche quando sono costruttive - ha dichiarato Vladmir, come riportato da Isaechia - Sai, una fa per la prima volta una diretta di un programma importante…Cerco di prendere il meglio delle critiche per imparare. Ma questo insulto, cosa ho da imparare da questo? Quando ho vinto l’Isola nel 2008 mi disse “tu dovresti condurre un programma con Belen. Poi lui si era dichiarato bisessuale, la presunta storia con Giacomo Urtis, non pensavo potesse dire certe cattiverie. Come sai io conduco anche un programma radiofonico, e gli avevo fatto pure gli auguri perché sta diventando papà, sperando lo facesse migliorare!"

La conduttrice de L'Isola ha commentato anche gli ascolti della diciottesima edizione che sono stati piuttosto deludenti e al di sotto delle aspettative dell'azienda:

"Io sono molto contenta del lavoro che ho fatto, ho imparato tantissimo, alle riunioni per il programma credo di essere cresciuta tantissimo. Quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità e l’eleganza. Poi gli ascolti non sono stati soddisfacenti, è vero, non sono stupida che lo nego."

“Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo” ha dichiarato di recente Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato dell'azienda Mediaset che ha aggiunto che probabilmente, quest'anno, è stato il cast a non funzionare

"L'Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. L’Isola dei Famosi è un reality, ma il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa, come invece mi ha soddisfatto il lavoro che è stato fatto al Grande Fratello. Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast”.

