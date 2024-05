Fabrizio Corona e l'attacco a Vladimir Luxuria: "Ma come ca*** si fa a far condurre un uomo travestito da donna?"

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è stato ospite nell'ultimo appuntamento con il podcast Gurulandia e da ore vengono condivise le sue dichiarazioni sui media.

Corona ha parlato della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, rivelando, tra le altre cose, che è sempre stato un amore inesistente, ha inoltre affermato di aver assistito all'accordo economico tra il rapper milanese e Cristiano Iovino, dopo la rissa avvenuta a Milano che l'ha vista coinvolti di recente e della quale si è molto parlato. Il 50enne milanese, che presto sarà nuovamente padre (la sua giovane compagna Sara Barbieri è infatti incinta) ha attaccato anche Vladimir Luxuria rilasciando dichiarazioni omofobe e puntando il dito contro Mediaset per averla messa alla conduzione de L'Isola dei Famosi.

Ecco cosa ha dichiarato l'"imprenditore", come rirpotato da Biccy:

Corona ha poi proseguito:

“Ma come ca*** fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisell0, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Un uomo col pisell0 truccato con le t3tte finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere.. Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto”.

Parlando dei "Ferragnez" di cui si professa molto vicino avendo approfondito il suo rapporto con Fedez, ha dichiarato:

“Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua. Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino. "