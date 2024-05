Isola dei Famosi, Valentina Vezzali contro Samuel Peron: "Hai seminato zizzania fra i naufraghi ai miei danni" (VIDEO)

Gossip TV

L'ex naufraga Valentina Vezzali punta il dito contro il ballerino Samuel Peron: botta e risposta in diretta durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi.

Samuel Peron è finito nel mirino di Valentina Vezzali a L'Isola dei Famosi. Dopo aver attaccato Matilde Brandi, l'ex schermitrice italiana ha puntato il dito contro l'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle accusandolo di aver messo zizzania fin dall’inizio tra i naufraghi.

Samuel Peron sotto accusa

Scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Samuel Peron e Valentina Vezzali. Nel corso dell'ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, al momento delle nomination, l'ex schermitrice italiana non ha perso occasione di dire la sua e puntare il dito contro il naufrago che sta continuando tranquillo il suo percorso in Honduras. Senza mezzi termini, la sportiva ha accusato il ballerino di aver manovrato i naufraghi contro di lei:

Ho bisogno di dirti una cosa che ho maturato nell’arco di questa settimana [...] Ogni volta che ho cercato di parlare con te non mi hai mai prestato attenzione e ne va della mia reputazione. Vorrei sbagliarmi ma penso che tu fin dall’inizio della prima puntata abbia seminato zizzania fra i naufraghi ai miei danni. Sai perché? Perché i termini e gli appellativi con i quali il gruppo mi vessava era lo stesso termine che tu, svariati anni fa in un’altra trasmissione televisiva, ti riferivi a me. Il termine è: infantile. E anche all’epoca mi avevi fatto soffrire. Io ti auguro di andare avanti ma per me non ci sarà una terza volta.

Accuse che hanno provocato la reazione immediata dell'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle. Dopo aver ascoltato lo sfogo in diretta della Vezzali, Peron ha infatti dichiarato di essere dispiaciuto di sentire certe cose nei suoi confronti e invitato l'ex naufraga a prendere una caffè quando tornerà in Italia per chiarire:

A me dispiace tanto per quello che mi stai dicendo perché io non ho mai fatto il lavaggio del cervello a nessuno. Qui dentro tutti sono liberi di pensarla come meglio credono e non sono certo io che va a mettere le pulci nelle orecchie. Io qua sono venuto a fare il mio percorso. Quando torno in Italia ci mettiamo seduti davanti un caffè e un cornetto e ci chiariamo serenamente perché ti ritengo una bella persona e ho il piacere di mantenere i rapporti. Non c’è nulla di personale nei tuoi confronti.

Samuel Peron e Valentina Vezzali: da Ballando con le stelle a L'Isola 2024

Per chi non lo sapesse, Valentina e Samuel hanno partecipato insieme alla quinta edizione di Ballando con le Stelle. Stando alle parole dell'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, proprio durante l'esperienza nel talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, il ballerino l'aveva etichettata come una “infantile” e ora la storia si è ripetuta nel reality show di Canale 5. Aggettivo che, secondo lei, non è stato partorito dalle menti dei suoi ex compagni di gioco, ma da Samuel. I due riusciranno a chiarirsi una volta per tutte? Staremo a vedere. Vi ricordiamo che, questa settimana, al televoto sono finiti Matilde Brandi, Karina Sapsai, Artur Dainese, Linda Morselli ed Edoardo Stoppa. Chi sarà il prossimo eliminato de L'Isola?

