Isola dei Famosi, Dario Maltese si sbilancia sul probabile vincitore: "Attenzione a Edoardo Franco"

Gossip TV

Il volto del tg 5, Dario Maltese, ospite nell'ultima puntata di Casa SDL, ha parlato della sua avventura televisiva come opinionista nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Il volto del tg 5, Dario Maltese, ospite nell'ultima puntata di Casa SDL, ha parlato della sua avventura televisiva come opinionista nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi. Parlando del reality show di Mediaset, il giornalista che nel ruolo ha affiancato Sonia Bruganelli, ha raccontato che si sono lanciati in una nuova avventura e che sono ormai in dirittura d'arrivo, dato che fra qualche settimana ci sarà la finale.

Isola 2024, Dario Maltese: "Edoardo Franco sta facendo una grandissima isola"

Maltese ha detto che si stanno divertendo e che questo è ciò che conta. Quando gli hanno proposto di partecipare a L’Isola dei Famosi, si trovava in un paese sperduto della Calabria per presentare un libro e non avevano nemmeno la copertura telefonica, quindi non era sicuro di ciò che veniva loro comunicato. Il giornalista ha spiegato di essere rimasto sorpreso, ma che la sorpresa è durata poco, perché subito è subentrata la curiosità. Il noto volto del tg5, ha sottolineato di lavorare che quando l'azienda pensa a te per qualcosa è sempre una soddisfazione e motivo di orgoglio. Dopo lo stupore iniziale ha affermato che è un’esperienza e un arricchimento.

"Io trovo insopportabile questo snobismo verso un certo tipo di televisione - ha dichiarato l'opionionista, come riportato da Isaechia - Esatto uno snobismo fake. Siccome io sono tranquillo sotto questo punto di vista e guardo di tutto, guardo mattoni ma anche cose in cui mi voglio divertire, perciò l’ho presa con questo spirito. Sono molto contento di aver accettato e di aver fatto questa esperienza. La cosa bella dell’azienda in cui lavoro è la grande libertà di cui ognuno gode. Quando me l’hanno proposto è stato tutto molto naturale, è stato bello perché comunque mi sono sentito anche voluto in questo progetto. Sono cose che ti fanno piacere e ti fanno lavorare bene. La vita non è fatta solo di momenti di serietà. Uno ha anche voglio di divertirsi. All’inizio ovviamente devi prendere un po’ le misure, entri in una casa che non è la tua e devi prendere dimestichezza con tutto, rispettando anche i ruoli degli altri, magari ci prendi quindi qualche puntata ad aggiustare il tiro."

Parlando dei tanti (decisamente troppi) ritiri avvenuti nel reality, il giornalista ha dichiarato:

"I ritiri? Vladimir Luxuria alla prima puntata disse mi raccomando ci tengo che ognuno di voi arrivi fino in fondo. Detto questo dico che se è una rinuncia è dovuta oggettivamente a dei motivi di salute come è stata quella di Joe Bastianich io alzo le mani perché è la salute e ci mancherebbe altro. Però se è una rinuncia per altri motivi, magari faccio le prime due/tre puntate per un po’ di popolarità questo onestamente mi piace molto meno. Ti devo dire che ho apprezzato Marina Suma la quale ha avuto un piccolo incidente è uscita perché è stata eliminata, ma fino all’ultimo ha resistito ed è rimasta lì. Gli altri che sono usciti volutamente a me questa cosa non piace così tanto. Se tu accetti un impegno non rendi il servizio. Prendi un impegno, è assolutamente un lavoro."

Maltese si è poi sbilanciato su chi potrebbe vincere questa edizione:

"Il concorrente che può vincere o che avrebbe potuto vincere? Mi sono dispiaciuto di alcune uscite. Mi è dispiaciuto per Marina, secondo me è stata penalizzata da questo piccolo incidente fisico. perché secondo me all’isola avrebbe potuto dare molto di più. la stessa cosa vale per Luce, la prima eliminata. Ti direi anche di Bastianich. Quelli che poi mi hanno sorpreso positivamente sono anche i meno conosciuti, come Khady, che secondo me sta facendo una bellissima isola. Poi Edoardo Franco, attenzione a Edoardo Franco! Sta facendo una grandissima isola ha tutte le caratteristiche per arrivare fino in fondo. Ha l’ironia, l’intelligenza e anche la strategia. Non dimentichiamoci che sull’isola serve un po’ di strategia. Secondo me ce le ha tutte. Puntata dopo puntata lo devono temere molto. Stoppa, Peron, Brandi palesemente e anche giustamente vogliono arrivare in finale, Edoardo sta andando avanti."

La finale della diciottesima edizione, contrariamente a quanto riportato ieri, dovrebbe andare in onda mercoledì 12 giugno. A riportare la notizia, il giornalista Gabriele Parpiglia che ha aveva precedentemente annunciato che l'ultimo appuntamento sarebbe stato domenica 9 giugno. L'attuale edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria è stata la meno vista di sempre, registrando un netto calo di puntata in puntata. Proprio in base agli ascolti si pensava ad una chiusura anticipata ma la notizia è stata poi smentita.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi