Isola dei Famosi: Valentina Rapisarda, l’ex fidanzata di Andrea Cerioli, parla di Arianna Cirrincione

Gossip TV

Valentina Rapisarda parla di Arianna Cirrincione, attuale fidanzata di Andrea Cerioli, e svela che avrebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip pochi anni fa.

Andrea Cerioli potrebbe essere il vincitore della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi se il pubblico deciderà di premiare il suo percorso durante la Finale del reality show, condotto da Ilary Blasi. Mentre la fidanzata Arianna Cirrincione si prepara a sorprenderlo, raggiungendo il naufrago il Honduras, l’ex fidanzata Valentina Rapisarda è tornata a parlare di Cerioli. Ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a proposito della Cirrincione e di un provino per il Grande Fratello Vip mai andato in porto.

Isola dei Famosi, l’ex di Andrea Cerioli dice la sua su Arianna Cirrincione

Siamo giunti alle battute finali della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha accompagnato il pubblico di Canale5 per oltre due mesi con liti furiose tra naufraghi, momenti di commozione e di puro trash. Sarà proprio il pubblico l’ultimo ad avere voce in capitolo, scegliendo chi votare come vincitore del reality show, condotto da Ilary Blasi. Nel corso della Finale, Arianna Cirrincione sbarcherà in Honduras per sorprendere il suo fidanzato Andrea Cerioli e dargli la carica finale per puntare al montepremi. Il concorrente è tra i protagonisti più amati e discussi del programma e in molti sperano che sia lui ad aggiudicarsi la vittoria. Mentre Arianna vola alla volta di Cayo Paloma, dove i naufraghi stanno trascorrendo gli ultimi giorni senza fuoco e con pochissimo cibo a disposizione, l’ex fidanzata del Cerioli torna a parlare del bolognese e della sua vita attuale.

Valentina Rapisarda e Andrea si sono conosciuti a Uomini e Donne, durante il primo trono del naufrago che terminò senza una scelta effettiva. La Rapisarda non si arrese e decise di continuare a corteggiare Andrea anche lontano dalle telecamere, finendo per intrecciare con lui un’intensa storia d’amore. Dopo la rottura, Valentina ha riservato parole di fiele per il Cerioli ma, a quanto pare, non pensa lo stesso di Arianna. Interrogata dal popolo del web, infatti, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere cosa pensa delle fidanzate dei suoi ex: “Dipende da quale ex ti riferisci. Del mio ultimo ragazzo no, per niente. Del mio penultimo ragazzo sì, mi piace molto. Tanto. È in gamba, e mi piace tanto”, ha ammesso Valentina riferendosi alla Cirrincione.

A quanto sembra, la Rapisarda sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip durante una delle edizioni condotte dalla Blasi. Il suo ingresso, tuttavia, è stato rimandato a data da destinarsi e secondo lei sarebbe a causa del fatto che nessuno la segue in qualità di manager. Chissà che Alfonso Signorini non peschi un biglietto di sola andata dal suo cappello magico!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.