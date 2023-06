Isola dei Famosi, tutti i naufraghi contro Helena Prestes, "Non sei bella come Belen e non hai un’unghia di Raz Degan"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, la maggior parte ormai del gruppo non tollera più i comportamenti della modella brasiliana Helena Prestes, il cui atteggiamento sembra forzatamente provocatorio.

Isola 2023, Helena Prestes contro tutti

Nel corso delle ultime ore trascorse in Honduras, Helena ha discusso con Gian Maria Sainato, Andrea, Mazzoli, Pamela e Cristina Scuccia che si sono mostrati decisamente contrariati per le sue continue richieste e soprattutto dai suoi atteggiamenti intolleranti e spesso inclini a creare volutamente discussioni.

"Ma perché non vai via? Vai là. Ti abbiamo dato tutto quello che ti serve…non puoi stare con due piedi in una scarpa. Non è che quando vuoi stai con noi e quando non vuoi stai di là. Non esiste, nella vita bisogna prendere delle decisioni che fanno male, bisogna essere coerenti. Quando ci sono delle persone che vogliono far passare gli altri come quello che non sono e loro sono sempre i santarellini mi dispiace ma mi fa girare le scatole. Perché io ho sempre dimostrato di essere una persona corretta dal primo giorno che sono qua", ha dichiarato Andrea a Helena.

Dello stesso avviso, anche Marco Mazzoli che ha accusato Helena di pensare unicamente a se stessa per quanto riguarda le razioni del cibo:

"Lei vuol fare il Raz Degan dei poveri, non sei un’unghia di Raz Degan! Non sei bella quanto Belen Rodriguez."

