Isola dei Famosi, tutta la strategia di Roger con Estefania (ma alla fine si è innamorato davvero!)

La verità di Roger Balduino sul suo rapporto con Estafania Bernal nato durante la loro avventura all'Isola dei Famosi.

Il modello brasiliano Roger Balduino, è uno dei protagonisti dell’ultima edizione della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha dovuto dire addio al reality-show in seguito ad un infortunio alla caviglia. Il dolore persistente lo ha costretto ad accertamenti medici e non è tornato in Italia ad un passo dalla finale.

Isola dei Famosi, tutta la strategia di Roger Balduino con Estefania Bernal

Di Roger si è parlato molto in questa edizione anche per il rapporto nato con Estefania Bernal e creato per una precisa strategia concordata da entrambi, almeno inizialmente. Intervistato nel programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, l'ex naufrago ha parlato dei motivi che lo hanno costretto a lasciare, del rapporto con la modella e di quello attuale con la sua ex Beatriz Marino che l'ha raggiunto in Honduras.

Ho dovuto lasciare l’Isola per dei problemi. Per la caviglia, poi mi sono tagliato una gamba e anche un’altro problema serio. Ho fatto un piccolo intervento, ho avuto un problema di emorroidi. Adesso però sto bene dai, mi sento molto meglio.

L'ex naufrago ha poi parlato del rapporto con Estefania Bernal e della loro strategia:

Io ed Estefania ci siamo conosciuti durante il viaggio e in albergo ci siamo conosciuti di più. Sull’isola il primo giorno ci hanno divisi, io sono andato su Playa Sgamada e dopo una settimana ci hanno riunito. Ci siamo riavvicinati, abbiamo fatto una strategia per diventare una coppia perché io ero con Ilona e lei con Nicolas. All’inizio abbiamo fatto una strategia, poi però mi ha “preso”, mi sono “innamorato”. Anche gli altri concorrenti ci dicevano “vedete che le coppie funzionano”. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io piacevo a lei ma non come lei piaceva a me.

Sulla sua ex fidanzata Beatriz Marino, ha detto:

Se guardate le mie storie e quelle sue potete vedere che lei è dall’altra parte del mondo e io sono a Milano. Dopo che sono uscito lei mi ha scritto per chiedere come stavo, io le ho risposto e le ho detto il motivo della mia uscita. Non ci siamo più visti, da parte mia non può rinascere niente con lei. La ragazza che è con me nella foto del bracciale è la mia assistente Milena, che è anche qui in questo momento. Lei è con me da quando sono uscito.

Infine, a sorpresa, Roger ha confessato i suoi attuali sentimenti: