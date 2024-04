Isola dei Famosi, Tonia Romano si ritira: il motivo dell'abbandono

Gossip TV

Tonia Romano è stata costretta a ritirarsi ancora prima iniziare la sua avventura all’Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 8 aprile 2024, è andato in onda il primo appuntamento della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotto da Vladimir Luxuria, al suo esordio al timone del reality show, affiancato in studio dall'ex opinionista del Grande Fratello, Sonia Bruganelli, dal giornalista Dario Maltese e da Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata.

Isola 2024: primo ritiro, Tonia Romano costretta a lasciare per un problema di salute

Nel corso della prima puntata, Vladimir ha annunciato che all'Isola da 48 ore erano già pronti all'avventura cinque naufraghi nip, ovvero Peppe Di Napoli, Khady Gueye, Pietro Fanelli, Alvina Vereconti Scortecci e Tonia Romano . Tuttavia, per quest'ultima c'è stato un problema di salute che l'ha costretta già al ritiro.

"C’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia…" ha annunciato Luxuria per poi comunicare definitivamente il suo ritiro: “Ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. “Ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi…”

I motivi nello specifico che hanno costretto al 34enne originaria di Avellino al ritiro non sono stati comunicati ma stando a quanto ha rivelato Fanapge i familiari della Romano avrebbero riscontrati non pochi problemi a mettersi in contatto con lei inn Honduras:

"Tra i nip ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. La concorrente, però, non entrerà in gioco nella puntata per motivi di salute. A farlo sapere la conduttrice Vladimir Luxuria in diretta. Fanpage.it apprende che Romano si trova in Honduras e le persone a lei vicine, qua in Italia, non riescono a contattarla."

Tonia Romano, 37 anni, è nata ad Avellino, a 18 anni si è arruolata nell’esercito e poi è diventata vigile del fuoco. Prima di partire per L'Isola, ha dichiarato: “Buongiorno, ogni azione ha il suo buon fine. Io sono in procinto di affrontare una delle sfide più grandi della mia vita. Lo faccio per dimostrare soprattutto a me stessa e ai miei figli, che nella vita non bisogna mollare mai. Spero di rendere orgogliosi i miei figli. E nel caso non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto so che ci sarete“.



La puntata di ieri si è conclusa con tre naufraghi già al televoto: Artur Dainese e Luce Caponegro nominati dal gruppo, Joe Bastianich, nominato dalla leader Greta Zuccarello, e Samuel Peron, il cui nome è stato deciso dal gruppo dei non famosi. Nel corso della puntata di giovedì 11 aprile, come annunciato dalla padrana di casa, i naufraghi nip raggiungeranno i naufraghi vip e vivranno nella stessa isola.

