Isola dei Famosi, Tonia Romano: "Ecco perché mi sono ritirata"

La 37enne campana, Tonia Romano, sui social, ha spiegato perché si è ritirata da L'Isola dei Famosi.

Nel corso della prima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, lunedì 8 aprile 2024, Vladimir Luxria ha annunciato quattro concorrenti nip - Peppe Di Napoli, Khady Gueye, Pietro Fanelli, Alvina Vereconti Scortecci e Tonia Romano - che sono approdati in Honduras prima del resto del cast.

Isola 2024, parla Tonia Romana costretta al ritiro ancora prima di iniziare il reality

Tra i naufraghi ci doveva essere una quinta presenza, la 37enne originaria di Avellino, Tonia Romano che ha dovuto ritirarsi a causa di un problema di salute ancora prima che la sua avventura potesse iniziare.

"C’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia…" ha annunciato in diretta Luxuria per poi comunicare definitivamente il suo ritiro: “Ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. “Ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi…"

Questa mattina, ha rivelato Fanpage, la famiglia dell'ex soldatessa pare abbia avuto problemi nel riuscire a mettersi in contatto con lei, ma a tranquillizzare sulle sue condizioni è stata la stessa Romano sul suo profilo Instagram.

“Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema - ha dichiarato l'ex concorrente sui social - Ho preferito non partecipare a L’Isola Dei Famosi per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli, che sono tutta la mia vita, da sola. Quindi la scelta giusta è stata quella di preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave. Sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile senza lasciarmi mai sola. E di tutto ciò li ingrazio infinitamente”.

Vladimir, tuttavia, non ha ufficializzato il nome di un nuovo concorrente al posto della campana anche se l'attore siciliano Francesco Benigno, celebre interprete della drammatica pellicola diretta da Michele Placido, Mary per sempre, ha spoilerato il suo ingresso nella puntata di giovedì 11 aprile, secondo appuntamento con il reality n cui i naufraghi vip e quelli nip si uniranno per vivere l'adventure game della sopravvivenza insieme sulla stessa isola.

