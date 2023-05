Isola dei Famosi, "Ti piacciono le donne o gli uomini?": Cristina Scuccia messa al muro

Gossip TV

Nel corso del daytime odierno dell'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno messo alle strette l'ex suora.

La vita sentimentale di Cristina Scuccia, è oggetto di molta curiosità tra i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Nel corso del daytime di oggi, abbiamo assistito allo sfogo dell'ex suora, messa alle strette da alcune domande incalzanti e abbastanza intime da parte di Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Isola 2023, Cristina Scuccia: "Mi piacciono le persone", l'ex suora risponde ad una domanda intima sulla sua vita sentimentale

"Ma te un fidanzato non lo vuoi?" ha chiesto il naufrago a Cristina che ha replicato “Perché questa ossessione per gli uomini?" Poco dopo, Paolo Noise le ha domandato, "Ma ti piacciono gli uomini o le donne?”. “Niente, mi piacciono le persone”, ha replicato l’ex religiosa.

“Non ti manca un compagno o una compagna?”, ha chiesto ancora Mazzoli. “No, dopo 15 anni di una vita particolare non è che è così facile poi, soprattutto…”, ha spiegato Cristina. “Comunque fisicamente ti devi sfogare… il corpo lo chiede”, ha proseguito il naufrago. “No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”?”, ha replicato ancora la Scuccia.

In confessionale Cristina ha poi aggiunto:

“Tendenzialmente si pensa alla vita scontata: tu finisci gli studi, ti laurei, ti sposi, hai dei figli e la vita continua. La mia vita invece è tutta capovolta: non ho finito gli studi, sono entrata in convento, poi adesso sto riprendendo la mia vita in mano. Non c’è niente di scritto, che deve essere per forza così"

Nel corso degli ultimi giorni, alcune indiscrezioni diffuse dal portale di MowMag, hanno alimentato il gossip su una presunta fidanzata che la Scuccia avrebbe in Spagna, ipotizzando di un suo possibile coming out dell'adventure game di Canale 5.

Un gossip peraltro ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni di Vladimir Luxuria, opinionista del reality a Pomeriggio 5:

"Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perché tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto. E’ un personaggio molto forte, mi piace molto. Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente. Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta."

