Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: si mormora di un suo coming-out in arrivo

L'indiscrezione sull'ex suora, tra i concorrenti dell'Isola 2023, riportata dal sito Mow.

Cristina Scuccia, tra le protagoniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, è una delle naufraghe che sta catturando maggiormente l'attenzione, soprattutto per il suo passato e per il suo debutto in un reality.

Isola 2023, "Cristina Scuccia avrebbe una fidanzata spagnola"

Come è ormai noto, la Scuccia dopo aver vinto The Voice nel 2014, ha deciso di lasciare la vita ecclesiastica, trasferendosi poi in Spagna. Una decisione maturata durante la pandemia "Il Covid mi ha fermata, è stato quel momento in cui adesso ti fermi, ti guardi allo specchio e ti dici se stai bene oppure no. Questa paura di deludere mi lasciava intrappolata, nei confronti delle suore, di mia madre, dei miei genitori. Non è stato semplice, anche perché non ho fatto solo i conti con la congregazione e la mia famiglia, ma anche con il mondo intero in qualche modo. Ho avuto l'aiuto di una psicologa, ho avuto soprattutto il coraggio di chiedere aiuto, perché secondo me una cosa fondamentale quando vedi solo il buio è chiedere aiuto" ha raccontato la 34enne originaria di Vittoria, piccolo comune nella provincia di Ragusa, a Verissimo.

La sua avventura all'Isola dei Famosi è già iniziata affrontando diverse fobie, come quella del buio e degli insetti. La notte appena trascorsa, Cristina ha avuto un attacco di panico ed è stata sostenuta da Corinne Clery che è riuscita a starle accanto e confortarla.

Le notizie su Cristina non sono finite qui e non arrivano solo dalla lontana spiaggia dell'Honduras. Secondo quanto riportato da Mow infatti, ci sarebbe un gossip esplosivo sull'ex suora. La Scuccia avrebbe una fidanzata spagnola e ci sarebbe "aria di coming out". "Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai", si legge sul portale.

