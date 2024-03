Isola dei Famosi: svelato il nome del secondo opinionista che andrà ad affiancare Sonia Bruganelli

Gossip TV

Il portale di Dagospia ha annunciato il nome del secondo opinionista dell'Isola dei Famosi.

La diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi si preannuncia ricca di novità. La conduzione quest'anno sarà affidata all'ex opinionista e vincitrice del reality, Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e da Elenoire Casalegno nel ruolo da inviata direttamente dall'Honduras. Ma non è finita ancora qui perché il portale di Dagospia ha annunciato il nome del secondo opinionista dell'adventure game di Mediaset, ovvero il giornalista e volto del Tg5, Dario Maltese.

"CANDELA FLASH! CHIAMATELO “METODO BUONAMICI” - si legge su Dagospia - DOPO CESARA OPINIONISTA AL “GRANDE FRATELLO”, A MEDIASET AVREBBERO DECISO DI PESCARE NUOVAMENTE DAL “TG5” BY MIMUN. PER IL RUOLO DI OPINIONISTA A “L'ISOLA DEI FAMOSI” È IN POLE POSITION IL GIORNALISTA DARIO MALTESE. AFFIANCHERÀ LA FU LADY BONOLIS, SONIA BRUGANELLI, SONIA BRUGANELLI, ALLA CONDUZIONE IL DEBUTTO DI VLADIMIR LUXURIA..."

Come dunque per l'attuale edizione del Grande Fratello ci sarà uno storico volto del giornalismo in un ruolo nel tutto inedito come quello svolto da Cesara Buonamici che ha affiancato Signorini debuttando in una veste inedita come opinionista di un reality. Quanto ai naufraghi, per il momento, sono tre i nomi ufficiali pronti a sbarcare all'Isola: chef stellato Joe Bastianich, l'attrice campana Marina Suma e il vincitore della 12esima edizione di MasterChef, Edoardo Franco.

