Isola dei Famosi, svelate le due prime naufraghe ufficiali: i nomi bomba

Dopo Pamela Camassa, è stato svelato il nome della seconda corrente ufficiale della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2023.

Mancano poche settimane all'atteso ritorno dell'Isola dei Famosi, l'adventure game di Canale 5 giunto alla diciassettesima edizione.

Isola dei Famosi: Pamela Camassa e Cristina Scuccia sono le prime due concorrenti ufficiali

Il reality show targato Mediaset sarà condotto per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi affiancata, quest'anno, da Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. L'Isola 2023 tornerà in onda a partire da lunedì 17 aprile 2023 prossimo a distanza di due settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip 7

Tv Blog ha svelato, questa mattina, il primo nome ufficiale del cast: a sbarcare in Honduras come naufrago ci sarà la showgirl, compagna di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa (ex vincitrice di Amici Celebrities nel 2019). Ma non è finita qui. Il portale, oltre che dare per certa la presenza di Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, ha svelato il nome di un’altra naufraga, Cristina Scuccia, ex vincitrice di The voice of Italy nelle vesti di suora:

"Siamo in grado di svelarvi poi anche il nome di un altro concorrente dell’edizione numero 17 dell’ Isola dei famosi. Si tratta di Cristina Scuccia, che tutti ricordano come vincitrice di The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, allora nelle vesti di suora. Cristina poi abbiamo scoperto qualche tempo fa che ha abbandonato l’abito monacale ed ora vive in Spagna e fa la cameriera. Cristina Scuccia sarà dunque fra i concorrenti della nuova serie dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 nei lunedì dal prossimo 17 di aprile."

