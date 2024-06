Isola dei Famosi, "stop del reality" dopo gli ascolti disastrosi dell'ultima edizione

Gossip TV

Gli ascolti deludenti della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, avrebbero creato un conflitto dietro le quinte tra i vertici di Mediaset e la società di produzione Banijay. La recente edizione del reality si è assestata su una media del 12% di share, molto al di sotto delle aspettative tanto che l'Ad dell'azienda di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, ha dichiarato di non essere rimasto affatto soddisfatto.

L'Isola dei Famosi si prepara a sbarcare su altre reti?

Esperti del settore e tanti volti dello spettacolo ritengono che la responsabilità possa essere della conduttrice Vladimir Luxuria (al suo debutto in prima serata al timone di un programma) degli opinionisti, ovvero Sonia Bruganelli (critica e in cerca di essere sempre in pole position su tutto) e Dario Maltese (il volto del Tg5 forse poco a suo agio nel ruolo) e ultimo e non ultimo un cast che è risultato molto deludente. Naturalmente bisogna considerare anche le nuove linee editoriali dell'azienda che sarebbe ormai contraria all'eccessivo trash nei contenuti, una scelta che potrebbe penalizzare qualsiasi reality show, non solo l'Isola.

Secondo Mediaset, è limitativo dare la colpa soltanto alla presentatrice, poiché ritengono che Banijay potrebbe aver mal gestito molti altri aspetti del programma. Queste tensioni potrebbero causare la cancellazione del reality nella prossima stagione.

Ecco cosa riporta Dagospia, il portale diretto da Roberto D'Agostino

"Gli ascolti e la stampa hanno bocciato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, crollata al 12% di share. Numeri che hanno acceso lo scontro dietro le quinte tra i vertici Mediaset e la società di produzione Banijay. Il Biscione ha deciso di puntare con forza su Vladimir Luxuria, nome che fin dall’inizio non aveva convinto i detentori del format. A Mediaset però trovano riduttivo far cadere la responsabilità solo sulla conduttrice, assicurando che tutti gli altri aspetti sono stati gestiti, forse non nel migliore dei modi, da Banijay. Tensioni che potrebbero portare allo stop del reality nella prossima stagione. L’Isola dei Famosi si prepara a sbarcare su altre reti?"

