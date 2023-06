Isola dei Famosi, sorpresa in arrivo per Marco Mazzoli: Fabio Alisei sbarca in Honduras!

Gossip TV

Per uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli, è in arrivo una sorpresa da uno dei suoi amici: Fabio Alisei. Vediamo insieme i dettagli.

Per uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi, è in arrivo una grande sorpresa: stiamo parlando di Marco Mazzoli, noto conduttore radiofonico che, dopo l'abbandono del collega e amico Paolo Noise, riceverà una sorpresa da uno dei suoi colleghi di Lo Zoo di 105.

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e la sorpresa di Fabio Alisei

A Cayo Cochinos, infatti, sbarcherà Fabio Alisei, uno dei colleghi del conduttore per fare una sorpresa a Mazzoli: dopo il ritiro di Noise, a causa di un malore, il conduttore radiofonico ha dovuto fare a meno del suo amico e queste settimane sono state tutt'altro che facili. Non sono però mancate le sorprese per rassicurarlo: dalla prodposta di rinnovare le promesse matrimoniali fatta alla moglie Stefania, passando per il collegamento con il padre Claudio, per Mazzoli è stato un susseguirsi di piccoli gesti che lo hanno aiutato a sopportare la lontananza e le difficoltà dell'Isola.

Ora, nella puntata che andrà in onda lunedì 12 giugno vedremo anche Fabio Alisei, amico e collega di Mazzoli, unirsi al gruppo di naufraghi come ospite per sostenerli. Dopo Nikita Pelizon e Aldo Montano, anche Alisei si unisce al cast, come rivelato dalla pagina ufficilae del reality:

"Udite, udite! Fabio Alisei dello Zoo di 105 sta attraversando l'oceano per il suo amico Mazzoli!"

