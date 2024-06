Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli: "Io alla conduzione? Direi di no, non ho ancora ben capito la nuova linea editoriale"

Gossip TV

Sonia Bruganelli, quest'anno nuovamente opinionista nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha rivelato se nei suoi progetti futuri esiste la possibilità che si metta al timone di qualche reality show e la sua risposta è stata sorprendente.

Isola 2024, il passo indietro di Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis (da cui ha annunciato una "pacifica" separazione di recente), ha affiancato Alfonso Signorini per due edizione del Grande Fratello Vip. Nella sesta e nella settimana edizione del reality show targato Mediaset, la Bruganelli si è avventurata nel ruolo prima accanto ad Adriana Volpe poi ad Orietta Berti. Non sempre ha attirato simpatie da parte del pubblico ma nonostante questo l'azienda ha deciso di promuoverla nuovamente nel ruolo all'Isola dei Famosi, insieme al giornalista Dario Maltese, affiancando Vladimir Luxuria che è al timone del reality. La diciottesima edizione de L'Isola ha purtroppo segnato un record negativo di ascolti e il motivo non è semplice da individuare. Alcuni sostengono che il reality sia stato penalizzato da un cast sotto tono, altri pensano che le nuove linee editoriali dell'azienda di Cologno, non aiutino certo lo share ad impennarsi. Il "politicamente corretto" voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi non riesce ad essere apprezzato dai telespettatori che pur criticandolo, sono sempre stati la linfa vitale per ascolti soddisfacenti. A tal proposito, la Bruganelli, intervistata a Casa SDL, ha spiegato e chiarito la sua posizione in merito ad un eventuale conduzione futura in un reality show:

"In questo momento ti direi di no. Perché non mi reputo pronta. Non ho ancora ben capito dove la nuova linea editoriale sui reality voglia andare. Diciamo che è un periodo un po’ particolare. In questo momento per me sarebbe molto più gratificante fare un programma sui libri in una rete che magari è meno abituata, rispetto ai social. Però mi sentirei più a mio agio nella conduzione di qualcosa che mi si addice. Mi piacerebbe fare qualcosa in cui posso dire la mia."

Il suo modo di fare e la sua personalità potrebbero contrastare con la linea attualmente stabilita dai dirigenti di Mediaset? L' ha opinionista affermato di non temere di esprimere le proprie opinioni.

"Ho un’età e una credibilità esistenziale che secondo me potrebbe essere d’aiuto a tante donne, che non è che non hanno il coraggio che ho io, ma non hanno la possibilità che ho io."

