Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese già ai ferri corti? Non sfuggono le frecciatine in puntata

Ieri sera, lunedì 15 aprile, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi e in studio, alla presenza della conduttrice Vladimir Luxuria, non sono mancate le frecciatine tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Che tra i due opinionisti non corra buon sangue? Lo scambio di battute tra loro non è passato inosservato e sul web sono nate le prime teorie. Ecco cosa è successo!

Isola dei Famosi, Dario Maltese e Sonia Bruganelli ai ferri corti? Sui social non sfuggono le frecciatine tra i due!

Non solo i naufraghi in Honduras devono imparare a convivere tra loro, ma anche i due opinionisti in studio sembrano doversi ancora adattare l'uno all'altra. Nel corso della terza puntata del reality, infatti, non sono sfuggite le battutine tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La questione è nata quando Burganelli ha criticato l'atteggiamento di uno dei naufraghi, il pescivendolo Peppe di Napoli, che è stato poi difeso dall'altro opinionista.

Stizzita, Bruganelli non ha trattenuto una replica inviperita: "Non siamo mica al Club Med" e anche in seguito i due si sono scontrati, quando Maltese ha provato a chiedere a Pietro alcune domande più profonde e personali, usando secondo Bruganelli un "linguaggio da telegiornale" e troppo pesante per i suoi gusti:

"Posso intervenire e smorzare un po' queste domande intimistiche di Dario?"

Infatti, l'ex opinionista del GF ha ammesso di essere intervenuta per alleggerire un po' l'atmosfera dalle domande troppo intimistiche di Maltese. Un commento che non è piaciuto molto al giornalista, che non ha così nascosto il fastidio.

Isola dei Famosi, frecciatine tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Luxuria l'aveva già previsto?

Non sorprende che tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli possa non esserci molta simpatia, dato che i due opinionisti hanno uno stile comunicativo completamente diverso. E, inoltre, la stessa conduttrice Vladimir Luxuria sembrava aver compreso già la situazione, visto che a Verissimo ha dimostrato di conoscere alla perfezione i punti di forza dei due suoi opinionisti.

A Silvia Toffanin, infatti, Luxuria ha raccontato che se Sonia Bruganelli è un piatto speziato e piccante, che può provocare anche qualche fastidio, Dario Maltese è più simile a un ricco dessert, quindi, sicuramente più dolce, ma anche altrettanto pesante da digerire. Chissà se gli opinionisti riusciranno a trovare un loro equilibrio o queste frecciatine continueranno ad animare lo studio del programma.

