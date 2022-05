Grande Fratello Vip, duro botta e risposta tra Alex Belli e Soleil Sorge: "L’incoerenza ormai non ha confini"

Gossip TV

Continua lo scontro a distanza tra Alex Belli e Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge e Alex Belli sono ai ferri corti. I due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si sono resi protagonisti di un nuovo botta e risposta sui social in cui sono volate offese e accuse reciproche.

Soleil Sorge e Alex Belli: duro scontro sui social dopo il Gf Vip

Nuovo scontro a distanza tra Alex e Soleil. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate dall'influencer italo-americana al settimanale Chi in cui, parlando di sua mamma Wendy, ha lanciato una frecciata al compagno di Delia Duran, con cui ha condiviso tutto il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip:

realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna.

Leggi anche La frecciata di Soleil Sorge ad Alex Belli

Le forti dichiarazioni della Sorge non sono per niente piaciute a Belli. L'attore, infatti, ha deciso di intervenire sui social per replicare alle critiche della sua ex compagna di gioco al Gf Vip:

GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita!

Immediata la reazione di Soleil:

Tieni, prenditi sti click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona. - ha scritto l'influencer che ha poi condiviso il testo di una canzone di Justin Bieber - Non me la cavo bene con le scenate. E non sopporto l'essere falso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.