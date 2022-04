Gossip TV

L'attrice romana, Cristiana Capotondi, ha commentato la partecipazione all'Isola dei Famosi del suo ex fidanzato e collega, Nicola Vaporidis.

In occasione del suo debutto nel cast della serie Le fate ignoranti tratta dall'omonimo film di Ferzan Özpetek uscito nel 2001, l'attrice romana Cristiana Capotondi, ha commentato la partecipazione all'Isola dei Famosi di Nicolas Vaporidis, suo ex fidanzato e protagonista accanto a lei in due note e amate pellicole italiane, Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi.

Isola dei Famosi, Cristiana Capotondi commenta la partecipazione dell'ex fidanzato Nicolas Vaporidis nel reality di Canale 5

Parlando della commedia firmata da Fausto Brizzi nel 2006, la Capotondi ha dichiarato:

Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata.

L'attrice romana, a quanto pare, non segue le avventure del collega ed ex fidanzato Vaporidis sull'Isola:

Nicolas all’Isola dei famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme.

Parlando della serie Le fate ignoranti, disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 13 aprile in cui l'attrice romana interpreta il ruolo di Margherita Buy nell'onomino film, l'attrice ha commentato:

Le ho scritto un messaggio. È una interprete in grado di combinare commedia e dramma. Vent’anni dopo, dovevamo costruire un percorso diverso, aggiornato anche socialmente. Lì c’era la scoperta di un mondo da parte di una donna borghese, ora ci sono più punti di vista, è la storia di un gruppo. Il mio personaggio, Antonia, ha una leggerezza e una fluidità diversa, più moderna. Ferzan, col suo sorriso malandrino, ha la capacità di non giudicare, di abbracciare l’umanità in tutte le sue forme. Nel 2022 colpisce meno il tema del tradimento.

E a proposito di tradimenti, Cristiana ha raccontato come li ha vissuti:

A me non piace, è una forma di fragilità, a meno che non porti alla separazione e a un altro incontro. Mi è capitato in passato di tradire e di essere tradita, ho fatto mea culpa , ho sofferto molto.

