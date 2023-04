Gossip TV

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sul look sfoggiato da Ilary Blasi durante la prima puntata

Ieri sera, lunedì 17 aprile, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi e per l'occasione Ilary Blasi ha sfoggiato un nuovo look, commentato da Selvaggia Lucarelli. Vediamo cosa ha detto.