Isola dei Famosi, scontro tra Carlo Motta e Vladimir Luxuria: "Fattela una risata, Carlo. La falsità..."

Gossip TV

Ieri, al L'Isola dei Famosi è andato in scena uno scotnro tra Carlo Motta e Vladimir Luxuria. Ecco cosa è successo.

Durante la semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale5, è scoppiato uno scontro piuttosto acceso tra Vladimir Luxuria e Carlo Motta, fidanzato della naufraga Helena Prestes. Nelle precedenti puntate abbiamo visto Motta regalare un anello alla compagna, facendole una proposta ufficiale di fidanzamento che è stata, tuttavia, molto criticata dagli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, scontro di fuoco tra Vladimir Luxuria e Carlo Motta

In particolare, Gian Maria Sainato ha puntato il dito contro la falsità della coppia e l'atteggiamento della modella, oramai, invisa a tutti i naufraghi. In studio, ieri sera, anche Vladimir Luxuria non ha saputo trattenere una battuta verso la coppia, complice la presenza di Carlo Motta in studio, ma che ha provocato la reazione furiosa di quest'ultimo:

"Sì, è una battuta, ma è da un po' che va avanti. Tutta la settimana, tra cui tu lo sai anche molto bene che io ci tengo a lei. L'hai ripresa in questo momento e quando lei va via. Infatti, è stata eliminata e tutti hanno creduto a Gian Maria, che è bravissimo a raccontare bugie. Sono felice che torna da me. Vengo additato per aver creato una storia finta e venire qui a L'Isola. Una stupidaggine, non è vera e non ho avuto modo di dirlo. Non sono contento di sentire queste sciocchezze."

Ma la risposta tagliente dell'opinionista non si è fatta attendere:

"Fatti una risata Carlo. La falsità del vostro rapporto non l'ho tirata fuori io, ma i naufraghi. Dunque, non dare le colpe a me. Era una battuta. Se te la prendi così, allora, significa che qualcosa di vero c'è. Sii felice che torna da te. Se vi sposate vengo al vostro matrimonio."

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi