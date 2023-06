Isola dei Famosi, Helena Prestes e la proposta di matrimonio dal fidanzato Carlo Motta

Gossip TV

Nella puntata di ieri de L'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto una proposta dal fidanzato Carlo Motta. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Helena Prestes e la romantica proposta del fidanzato

La naufraga del reality di Canale5 ha ricevuto una dolce sorpresa nella puntata di ieri, quando in Hoduras è sbarcato anche Carlo Motta, il suo compagno da quasi un anno. La coppia si è ritrovata dopo mesi di lontananza e il pubblico ha assistito con emozione alla romantica proposta del ragazzo. Presentandosi con un anello, Motta ha chiesto ufficialmente alla modella brasiliana di diventare la sua fidanzata.

Come spesso accade nel reality, per ricevere questa piccola sorpresa, la naufraga si è dovuta prima cimentare in una prova e ha recuperato il sacchetto con l'anello dal mare in cui era stato gettato. Helena non era a conoscenza del contenuto della scatola, né si aspettava che sulla spiaggia, ad attenderla, ci fosse il suo fidanzato. La modella brasiliana gli è corsa incontro e i due si sono stretti in un romantico abbraccio. A questo punto è arrivata la proposta ufficiale da parte di Carlo:

"Vuoi essere la mia fidanzata?"

Una domanda a cui la naufraga ha risposto immediatamente con un "sì" entusiasta, scatenando l'applauso del pubblico in studio. Con Motta la relazione è iniziata diversi mesi fa: i due erano inizialmente solo amici e anche nelle prime puntate del reality la modella ha fatto fatica a esternare i suoi sentimenti per il compagno. Dietro questo apparente distacco si nasconde in realtà un passato difficile, di cui Helena ha parlato nella sua esperienza sull'Isola: la modella, infatti, ha svelato di aver vissuto rapporti complicati con gli uomini, che erano spesso aggressivi nei suoi confronti e che solo con Carlo ha scoperto la dolcezza e l'amore di una relazione sana.

