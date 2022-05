Gossip TV

A poche ore dalla diciassettesima puntata dell'Isola dei Famosi, un nuovo scontro infiamma Cayo Cochinos: Nicolas Vaporidis contro Mercedesz Henger.

A poche ore dalla diciassettesima puntata dell'Isola dei Famosi, un nuovo scontro infiamma Cayo Cochinos: Nicolas Vaporidis contro Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger, sbarcata di recente su Cayo Cochinos con le altre due naufraghe Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, ha subito instaurato un bel felling con il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi, tra i preferiti di questa edizione.

Isola dei Famosi, scintille tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, ma Edoardo non ci sta

Nonostante il simpatico romano abbia un rapporto molto stretto con Nicolas Vaporidis, Mercedesz lo ha nominato, suscitando il disappunto dell'attore romano. Nicolas infatti non ha preso bene la sua nomination e si è sentito tradito da i naufraghi che fanno parte del suo gruppo.

L'attore ha quindi manifestato il malessere alla giovane ungherese, che ha motivato la sua scelta con queste parole:

"Perché dovevo scegliere Blind che non mi ha fatto mai niente? Invece con te ho avuto da ridire. Da fuori non mi sei piaciuto perché non avevi ragione e hai usato delle parole disgustose. Chiamare una persona ‘poveraccio’ che cos’è? Non è per Edoardo, il tuo comportamento non mi è piaciuto."

Mercedesz ha quindi motivato la sua nomination per le parole che Vaporidis ha avuto nei confronti di Edoardo, con il quale, nonostante le incomprensioni, ha comunque chiarito i dissapori. Guendalina Tavassi le ha fatto poi notare che Nicolas è un caro amico di Edoardo e quindi avrebbe potuto evitare di nominarlo.

Vaporidis si è quindi sfogato in confessionale piuttosto amareggiato:

"Non ho più la pazienza di tollerare personaggi costruiti, quindi, se sei te stesso, sii te stesso. Dimmi la verità: ‘ti ho nominato perché mi stai antipatico’. Va benissimo, almeno lo so."

Nella questione è intervenuto anche inaspettatamente Edoardo che ha chiesto alla Henger di non discutere con Nicolas. E non solo. Il romano le ha chiesto di non essere messo in mezzo nella lite, probabilmente per non sentirsi in mezzo a due fuochi. Di fronte al rimprovero del fratello di Guendalina, Mercedesz si è allontanata in lacrime.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi