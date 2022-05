Isola dei Famosi, scintille tra Licia Nunez ed Estefania Bernal poi il gesto estremo (VIDEO)

Gossip TV

Licia ed Estefania devono convivere tutte sole a L’Isola dei Famosi ma sembrano non riuscire a trovare un punto in comune.

Come nei migliori finali a sorpresa, dopo settimane di scontri intensi e frecciatine velenose, Licia Nunez ed Estefania Bernal sono finite a Playa Sgamada, costrette a convivere sul piccolo atollo potendo contare solamente l’una sull’altra. Dopo un iniziale diverbio infuocato, le due naufraghe prendono una tregua per chiarire i termini della loro convivenza a L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Licia Nunez ancora contro Estefania Bernal

L’ingresso di Licia Nunez a L’Isola dei Famosi ha portato parecchie tensioni tra i naufraghi, soprattutto per Estefania Bernal che ha additato la concorrente come una persona falsa e manipolatrice, cercando in tutti i modi di farla eliminare il prima possibile. Mentre Roger Balduino incontra di nuovo l’ex fidanzata Beatriz, che scatena nel modello più di un dubbio sulla relazione con Estefania, quest’ultima si è trovata costretta a condividere con la rivale Licia la piccola e angusta Playa Sgamada, dove tra le due è andato in scena uno scontro di fuoco.

“Ma porca miseria, ma senza conoscermi mi dai della falsa… Non so se chiariremo mai, sei testarda, cocciuta e giocatrice. Ero appena arrivata e già mi hai dato della bugiarda, il mio livello di sopportazione non è molto alto”.

Licia è esplosa contro Estefania, quando la modella ha stuzzicato la naufraga, per ribadire poi di non essersi mai riuscita a fidare di lei, vedendola finta e pronta a giocare anche contro i veri sentimenti. Dopo poche ore, tuttavia, Nunez e Bernal sono tornate sui propri passi, cercando un confronto costruttivo. Licia ha espresso il proprio punto di vista ed Estefania, superando i rancori che nutre per la collega naufraga, ha ammesso di essere d’accordo con lei e di non volerla evitare, dato che in quelle condizioni sarà indispensabile aiutarsi a vicenda. Quanto durerà questa tregua?

