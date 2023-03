Isola dei Famosi, Samantha De Grenet futura naufraga? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata

Gossip TV

Nel cast dell'Isola dei Famosi ci sarà anche Samantha De Grenet? Vediamo insieme cosa ha risposto la showgirl.

Manca sempre meno alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi e per la nuova edizione il cast dei naufraghi ha accolto già tantissimi nomi di vipponi che promettono la giusta dose di gossip e polemiche per la terza edizione condotta da Ilary Blasi. Oltre alla conduttrice faranno ritorno Alvin come inviato in Honduras e Vladimir Luxuria come opinionista, mentre Nicola Savino sarà sostituito da Enrico Papi.

Isola dei Famosi, Samantha De Grenet sarà nel cast?

La prossima edizione de L'Isola dei Famosi partirà il 17 aprile su Canale 5 e impazzano sempre di più i rumors sugli ultimi nomi che completeranno il cast di naufraghi di questa nuova avventura. Le ultime conferme parlavano di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, le gemelle di Uomini e Donne Serena e Elga Enardu e molti altri.

Gli ultimi rumors vedevano coinvolta anche Samantha De Grenet insieme al figlio Brando Barbato. Tuttavia, Samantha De Grenet ha partecipato già al reality nel 2017 e ha dunque deciso di rivelare la verità dietro i rumors. Per farlo ha pubblicato un post su Instagram con un video in cui ha svelato se partirà o meno per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

La showgirl ha voluto chiarire la sua posizione prima che i rumors continuassero a diffondersi e così l'ex naufraga ha dichiarato con fermezza la sua posizione. Il video su Instagram è accompagnato da una chiara dichiarazione, che lascia poco spazio ai dubbi:

"La verità! No, non parto..."

Perciò, i fan di De Grenet resteranno delusi, perché non la rivedranno tra i prossimi naufraghi. Il cast deve essere ancora confermato del tutto, ma comprenderà anche nomi di ex gieffini e del mondo dei reality, come Gianmarco Onestini, Claudia Motta, Corinne Clery, Marco Predolin.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi