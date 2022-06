Isola dei Famosi, Roger Balduino trova l’amore vero: la foto commuove Instagram!

Gossip TV

Roger Balduino, naufrago della sedicesima edizione del L’Isola dei Famosi, scatta una foto bellissima.

Roger Balduino è stato tra i naufraghi più discussi della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, prima osannato tra i concorrenti come leader nato, poi criticato per il raggiro compiuto con Estefania Bernal. Ritiratosi, Roger ha ritrovato in Italia il suo vero e unico amore.

Isola dei Famosi, Roger Balduino pubblica una Foto con…

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi volge al termine e Ilary Blasi, sorpresa dalle confessioni di Vladimir Luxuria, si prepara ad annunciare in diretta Tv su Canale 5 il vincitore assoluto, della stagione più lunga di sempre. Tra gli iniziali candidati alla vittoria c’era certamente Roger Balduino, poi costretto a ritirarsi non potendo prendere sottogamba i problemi di salute causati dall’avventura in Honduras. Roger si è distinto sin dall’inizio per il suo aspetto, che certamente non passa inosservato, ma anche per le sue doti da leader, insieme che ovviamente alla love story con Estefania Bernal.

L’intervento di Beatriz Marino, l’ex che non si è arresa, ha portato a galla alcuni retroscena che hanno messo in difficoltà il bel modello brasiliano, mettendo in cattiva luce anche Estefania, la quale ha perso la fiducia dei suoi compagni di viaggio. Lontano da L’Isola, Roger ha ammesso di aver provato un vero sentimento per Estefania ma di essersi inizialmente avvicinato a lei per strategia, quando la naufraga gli ha proposto di mettere su un flirt per guadagnarsi l’affetto del pubblico. Grazie al reality show di Canale 5, Balduino ha potuto parlare anche di un argomento che spesso ha evitato, ovvero di suo figlio Endrick avuto in giovanissima età.

Il naufrago ha cercato di non tirare in ballo il figlio in televisione per salvaguardarlo dal clamore mediatico, ma la mancanza ha reso inevitabile che si sfogasse e così la storia è venuta a galla. Conclusa la sua esperienza, Roger ha potuto riabbracciare il figlio Endrick che l’ha raggiunto a Perugia. L’ex naufrago si è mostrato con un buffo filtro nelle Ig Stories insieme all’adorato figlio, commuovendo il pubblico che ha compreso quanto sinceramente il modello sia innamorato perso di Endrick.

