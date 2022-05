Gossip TV

Il modello brasiliano, Roger Balduino, è venuto a sapere dell'interesse di Estefania nei confronti di uno dei due Guapissimi, giunti all'Isola dei Famosi la scorsa settimana

Roger Balduino dopo il suo infortunio alla caviglia nel corso della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha fatto ritorno a Playa Rinovada, ritrovando Estefania Bernal che è tornata nel gruppo dopo la sua permanenza a Playa Sgamada, dopo aver vinto la prova del girrarrostro contro Fabrizia. Con la modella argentina il rapporto ormai sembra congelato e la naufraha ha dichiarato di volersi godere l'avventura in Honduras da single.

Isola dei Famosi, Roger Balduino scopre l'interesse di Estefania per Gennaro, la sua reazione

Estefania, nel corso degli ultimi giorni, ha tolto persino le cose di Roger facendo spazio a quello di Gennaro Auletto, il bel modello italo-marocchino entrato la scorsa settimana. La modella sembra avere una simpatia per lui e non si sforza nemmeno di nasconderlo. Roger, saputo dell'interesse di Estefania e dopo aver visto che Gennaro ha utilizzato la sua stuoia, ha manifestato un certo disappunto.

Roger ed Estefania si sono quindi confrontati e la naufraga lo ha rimproverato:

Non puoi scendere dalla barca credendo di essere Dio. La stuoia non è tua, non é che c’è il tuo nome. Non puoi trattare così di mer*a Gennaro senza conoscerlo.

La modella è poi ritornata sulle parole pronunciate da Roger, che dubitava del suo interesse:

"All’inizio è stato tutto fisico ma poi non ci è stato nulla di finto. Me la sono presa. Dopo sei andato da Laura a dire “voglio sfruttare Estefania per lavorare”, sei uno stron*o. Sei un falso, tutto il gruppo lo pensa. Non giochi coerentemente e non sei leale. Tu pensavi di voler arrivare in finale con me? Forse arriverai con me ma non accanto a me."

Roger ha così replicato:

"La stuoia è mia e non tratto nessuno di mer*a. E poi tu credi a Laura? È una bugia e poi a me non interessa del gruppo, non mi interessa cosa dice il gruppo."

Tra i due naufraghi, almeno per il momento, non sembrano affatto esserci i presupposti per una conciliazione e anzi Estefania sembra molto propensa ad approfondire la conoscenza di Gennaro.

