Isola dei Famosi, problemi di salute per Guendalina Tavassi: "Assente per accertamenti medici"

Dopo Blind, anche Guendalina Tavassi si è dovuta momentaneamente assentare per degli accertamenti medici. La simpatica naufraga de L'Isola dei Famosi ha riscontrato alcuni problemi di salute ed è finita in infermeria.

Guendalina Tavassi assente a L'Isola dei Famosi, ecco perché!

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, la produzione del reality show di Canale 5 ha comunicato ai telespettatori che Guendalina ha riscontrato alcuni problemi di salute ed è stata portata in infermeria come Blind: "Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici". A differenza del rapper, però, il programma non ha fornito alcun dettaglio riguardo le condizioni di salute della sorella di Edoardo.

A commentare l'accaduto ci ha pensato il fidanzato della Tavassi. Rispondendo ad alcune curiosità dei telespettatori de L'Isola dei Famosi, Federico Perna ha spiegato di essere stato avvisato delle condizioni di salute della naufraga: "Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda".

Ricordiamo che, questa settimana, il secondo appuntamento settimanale de L'Isola dei Famosi andrà in onda venerdì 13 maggio 2022 in prima serata su Canale 5. Il motivo? Evitare lo scontro con la seconda Semifinale dell'Eurovision Song Contest. Chi, tra Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Marialaura De Vitis, sarà costretto a lasciare il gioco?

